Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп задался вопросом о пересмотре решения Верховного суда - 28.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260228/tramp-867890664.html
Трамп задался вопросом о пересмотре решения Верховного суда
Трамп задался вопросом о пересмотре решения Верховного суда - 28.02.2026, ПРАЙМ
Трамп задался вопросом о пересмотре решения Верховного суда
Президент США Дональд Трамп задался вопросом о возможности пересмотра решения Верховного суда об отмене большинства введенных им торговых пошлин, чтобы не... | 28.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-28T00:43+0300
2026-02-28T00:43+0300
экономика
мировая экономика
сша
дональд трамп
верховный суд
bloomberg
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867890664.jpg?1772228612
ВАШИНГТОН, 28 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп задался вопросом о возможности пересмотра решения Верховного суда об отмене большинства введенных им торговых пошлин, чтобы не выплачивать миллиардные компенсации. "Недавнее решение Верховного суда США по тарифам может позволить вернуть сотни миллиардов долларов странам и компаниям, которые "обманывали" Соединённые Штаты на протяжении многих лет… Возможен ли пересмотр или повторное рассмотрение этого дела???", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Трамп также назвал это нелогичным, что страны и компании, которые якобы получали миллиарды долларов десятилетиями с США, теперь могут получить незаслуженную выгоду из-за решения Верховного суда. Верховный суд США в прошлую пятницу признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, по которому Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Суд в своем решении указал, что исключительными полномочиями по введению таких пошлин обладает конгресс. Одним из первых, кто потребовал от Трампа компенсации, стал губернатор Иллинойса Джей Притцкер, который в письме попросил возместить жителям штата почти 8,7 миллиарда долларов, потерянных из-за введённых ввозных пошлин. Ранее агентство Bloomberg выяснило, что американские компании подали уже более 2,000 исков с требованием компенсаций после того, как Верховный суд США признал торговые пошлины, введённых президентом Трампом, незаконными.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, дональд трамп, верховный суд, bloomberg
Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Верховный суд, Bloomberg
00:43 28.02.2026
 
Трамп задался вопросом о пересмотре решения Верховного суда

Трамп задался вопросом о возможности пересмотра решения Верховного суда по пошлинам

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 28 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп задался вопросом о возможности пересмотра решения Верховного суда об отмене большинства введенных им торговых пошлин, чтобы не выплачивать миллиардные компенсации.
"Недавнее решение Верховного суда США по тарифам может позволить вернуть сотни миллиардов долларов странам и компаниям, которые "обманывали" Соединённые Штаты на протяжении многих лет… Возможен ли пересмотр или повторное рассмотрение этого дела???", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Трамп также назвал это нелогичным, что страны и компании, которые якобы получали миллиарды долларов десятилетиями с США, теперь могут получить незаслуженную выгоду из-за решения Верховного суда.
Верховный суд США в прошлую пятницу признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, по которому Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Суд в своем решении указал, что исключительными полномочиями по введению таких пошлин обладает конгресс.
Одним из первых, кто потребовал от Трампа компенсации, стал губернатор Иллинойса Джей Притцкер, который в письме попросил возместить жителям штата почти 8,7 миллиарда долларов, потерянных из-за введённых ввозных пошлин.
Ранее агентство Bloomberg выяснило, что американские компании подали уже более 2,000 исков с требованием компенсаций после того, как Верховный суд США признал торговые пошлины, введённых президентом Трампом, незаконными.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАДональд ТрампВерховный судBloomberg
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала