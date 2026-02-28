https://1prime.ru/20260228/tramp-867890664.html

Трамп задался вопросом о пересмотре решения Верховного суда

2026-02-28T00:43+0300

ВАШИНГТОН, 28 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп задался вопросом о возможности пересмотра решения Верховного суда об отмене большинства введенных им торговых пошлин, чтобы не выплачивать миллиардные компенсации. "Недавнее решение Верховного суда США по тарифам может позволить вернуть сотни миллиардов долларов странам и компаниям, которые "обманывали" Соединённые Штаты на протяжении многих лет… Возможен ли пересмотр или повторное рассмотрение этого дела???", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Трамп также назвал это нелогичным, что страны и компании, которые якобы получали миллиарды долларов десятилетиями с США, теперь могут получить незаслуженную выгоду из-за решения Верховного суда. Верховный суд США в прошлую пятницу признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, по которому Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Суд в своем решении указал, что исключительными полномочиями по введению таких пошлин обладает конгресс. Одним из первых, кто потребовал от Трампа компенсации, стал губернатор Иллинойса Джей Притцкер, который в письме попросил возместить жителям штата почти 8,7 миллиарда долларов, потерянных из-за введённых ввозных пошлин. Ранее агентство Bloomberg выяснило, что американские компании подали уже более 2,000 исков с требованием компенсаций после того, как Верховный суд США признал торговые пошлины, введённых президентом Трампом, незаконными.

2026

