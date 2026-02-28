https://1prime.ru/20260228/tramp-867891399.html

Трамп заявил, что Россия относится к США с уважением

2026-02-28T02:22+0300

ВАШИНГТОН, 28 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия относится к США с уважением и он сам также уважает Россию. "Нас снова уважают. Они снова нас уважают. Китай уважает нас. Россия уважает нас… Они уважают нас, и я уважаю их", - сказал Трамп на выступлении в штате Техас. До этого Трамп неоднократно заявлял, что у него "отличные отношения" с президентом РФ Владимиром Путиным. В пятницу Трамп заявил, что поддержал бы отмену санкций против России, если будет достигнута договоренность по урегулированию конфликта на Украине.

