Трамп заявил, что Россия относится к США с уважением
Трамп заявил, что Россия относится к США с уважением - 28.02.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что Россия относится к США с уважением
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия относится к США с уважением и он сам также уважает Россию. | 28.02.2026
ВАШИНГТОН, 28 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия относится к США с уважением и он сам также уважает Россию.
"Нас снова уважают. Они снова нас уважают. Китай уважает нас. Россия уважает нас… Они уважают нас, и я уважаю их", - сказал Трамп на выступлении в штате Техас.
До этого Трамп неоднократно заявлял, что у него "отличные отношения" с президентом РФ Владимиром Путиным.
В пятницу Трамп заявил, что поддержал бы отмену санкций против России, если будет достигнута договоренность по урегулированию конфликта на Украине.
Трамп заявил, что Россия относится к США с уважением
Трамп заявил, что Россия относится к США с уважением и он сам также уважает ее
