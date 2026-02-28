Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США начали военную операцию против Ирана, заявил Трамп - 28.02.2026
Политика
https://1prime.ru/20260228/tramp-867897110.html
США начали военную операцию против Ирана, заявил Трамп
США начали военную операцию против Ирана, заявил Трамп - 28.02.2026, ПРАЙМ
США начали военную операцию против Ирана, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Соединенные Штаты начали масштабную операцию против Ирана. | 28.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-28T11:26+0300
2026-02-28T11:26+0300
политика
сша
иран
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 28 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Соединенные Штаты начали масштабную операцию против Ирана. "Некоторое время назад вооруженные силы Соединенных Штатов начали крупные боевые операции в Иране", - заявил Трамп в видеообращении.
сша, иран, дональд трамп
Политика, США, ИРАН, Дональд Трамп
11:26 28.02.2026
 
США начали военную операцию против Ирана, заявил Трамп

Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Mark Schiefelbein
ВАШИНГТОН, 28 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Соединенные Штаты начали масштабную операцию против Ирана.
"Некоторое время назад вооруженные силы Соединенных Штатов начали крупные боевые операции в Иране", - заявил Трамп в видеообращении.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Трамп рассказал, как он может делать "ужасные вещи" с другими государствами
23 февраля, 15:49
 
ПолитикаСШАИРАНДональд Трамп
 
 
