США начали военную операцию против Ирана, заявил Трамп
2026-02-28T11:26+0300
ВАШИНГТОН, 28 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Соединенные Штаты начали масштабную операцию против Ирана. "Некоторое время назад вооруженные силы Соединенных Штатов начали крупные боевые операции в Иране", - заявил Трамп в видеообращении.
