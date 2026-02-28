https://1prime.ru/20260228/tramp-867902862.html
Нетаньяху и Трамп провели разговор
Нетаньяху и Трамп провели разговор - 28.02.2026, ПРАЙМ
Нетаньяху и Трамп провели разговор
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел разговор с президентом США Дональдом Трампом на фоне совместной операции против Ирана
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел разговор с президентом США Дональдом Трампом на фоне совместной операции против Ирана, сообщил в субботу 12-й канал израильского телевидения. "Нетаньяху и Трамп провели беседу некоторое время назад", - говорится в сообщении. Деталей разговора двух лидеров не приводится. Израиль и США в субботу начали наносить удары по территории Ирана, после чего Тегеран объявил об ответных действиях. По данным иранских и американских СМИ, целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке.
Нетаньяху и Трамп провели разговор
Нетаньяху и Трамп провели разговор на фоне операции против Ирана