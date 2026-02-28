Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нетаньяху и Трамп провели разговор - 28.02.2026, ПРАЙМ
Нетаньяху и Трамп провели разговор
Нетаньяху и Трамп провели разговор - 28.02.2026, ПРАЙМ
Нетаньяху и Трамп провели разговор
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел разговор с президентом США Дональдом Трампом на фоне совместной операции против Ирана, сообщил в субботу 12-й... | 28.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-28T18:30+0300
2026-02-28T20:48+0300
сша
израиль
иран
биньямин нетаньяху
дональд трамп
в мире
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел разговор с президентом США Дональдом Трампом на фоне совместной операции против Ирана, сообщил в субботу 12-й канал израильского телевидения. "Нетаньяху и Трамп провели беседу некоторое время назад", - говорится в сообщении. Деталей разговора двух лидеров не приводится. Израиль и США в субботу начали наносить удары по территории Ирана, после чего Тегеран объявил об ответных действиях. По данным иранских и американских СМИ, целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке.
сша
израиль
иран
сша, израиль, иран, биньямин нетаньяху, дональд трамп, в мире
США, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, В мире
18:30 28.02.2026 (обновлено: 20:48 28.02.2026)
 
Нетаньяху и Трамп провели разговор

Нетаньяху и Трамп провели разговор на фоне операции против Ирана

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел разговор с президентом США Дональдом Трампом на фоне совместной операции против Ирана, сообщил в субботу 12-й канал израильского телевидения.
"Нетаньяху и Трамп провели беседу некоторое время назад", - говорится в сообщении.
Деталей разговора двух лидеров не приводится.
Израиль и США в субботу начали наносить удары по территории Ирана, после чего Тегеран объявил об ответных действиях. По данным иранских и американских СМИ, целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке.
ЦАХАЛ завершила масштабный удар по стратегическим системам обороны Ирана
СШАИЗРАИЛЬИРАНБиньямин НетаньяхуДональд ТрампВ мире
 
 
