В ЦБ рассказали о влиянии изменения НДС на экономику

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Эффекты, связанные с повышением НДС, могут иметь место и в феврале, и в марте, а до конца первого квартала будут реализованы в полной мере, сообщил журналистам советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов. "Эффекты, связанные с повышением НДС, могут еще иметь место и в феврале, и в марте. Я думаю, до конца первого квартала эти эффекты, наверное, в полной мере будут реализованы, мы их увидим уже в полном объеме. Делать какие-то окончательные выводы, какими оказались эти эффекты - более сильными или более слабыми, наверное, пока об этом еще рано говорить", - сказал он в кулуарах конференции "Cbonds & Smart-Lab PRO облигации 2.0". Ранее в феврале председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что более точные оценки о влиянии повышения НДС на инфляцию в России можно сделать не ранее, чем по итогам первого квартала. Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин при этом добавлял, что полноценно вердикт по влиянию повышения НДС будет сформулирован к середине года.
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Эффекты, связанные с повышением НДС, могут иметь место и в феврале, и в марте, а до конца первого квартала будут реализованы в полной мере, сообщил журналистам советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов.
"Эффекты, связанные с повышением НДС, могут еще иметь место и в феврале, и в марте. Я думаю, до конца первого квартала эти эффекты, наверное, в полной мере будут реализованы, мы их увидим уже в полном объеме. Делать какие-то окончательные выводы, какими оказались эти эффекты - более сильными или более слабыми, наверное, пока об этом еще рано говорить", - сказал он в кулуарах конференции "Cbonds & Smart-Lab PRO облигации 2.0".
Ранее в феврале председатель Банка России Эльвира Набиуллина
заявляла, что более точные оценки о влиянии повышения НДС на инфляцию в России можно сделать не ранее, чем по итогам первого квартала. Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин
при этом добавлял, что полноценно вердикт по влиянию повышения НДС будет сформулирован к середине года.
