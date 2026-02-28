Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЦБ рассказали о влиянии изменения НДС на экономику
2026-02-28T15:56+0300
2026-02-28T15:56+0300
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Эффекты, связанные с повышением НДС, могут иметь место и в феврале, и в марте, а до конца первого квартала будут реализованы в полной мере, сообщил журналистам советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов. "Эффекты, связанные с повышением НДС, могут еще иметь место и в феврале, и в марте. Я думаю, до конца первого квартала эти эффекты, наверное, в полной мере будут реализованы, мы их увидим уже в полном объеме. Делать какие-то окончательные выводы, какими оказались эти эффекты - более сильными или более слабыми, наверное, пока об этом еще рано говорить", - сказал он в кулуарах конференции "Cbonds &amp; Smart-Lab PRO облигации 2.0". Ранее в феврале председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что более точные оценки о влиянии повышения НДС на инфляцию в России можно сделать не ранее, чем по итогам первого квартала. Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин при этом добавлял, что полноценно вердикт по влиянию повышения НДС будет сформулирован к середине года.
15:56 28.02.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве
Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Эффекты, связанные с повышением НДС, могут иметь место и в феврале, и в марте, а до конца первого квартала будут реализованы в полной мере, сообщил журналистам советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов.
"Эффекты, связанные с повышением НДС, могут еще иметь место и в феврале, и в марте. Я думаю, до конца первого квартала эти эффекты, наверное, в полной мере будут реализованы, мы их увидим уже в полном объеме. Делать какие-то окончательные выводы, какими оказались эти эффекты - более сильными или более слабыми, наверное, пока об этом еще рано говорить", - сказал он в кулуарах конференции "Cbonds & Smart-Lab PRO облигации 2.0".
Ранее в феврале председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что более точные оценки о влиянии повышения НДС на инфляцию в России можно сделать не ранее, чем по итогам первого квартала. Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин при этом добавлял, что полноценно вердикт по влиянию повышения НДС будет сформулирован к середине года.
Флаг на здании Центрального банка России - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2026
В ЦБ оценили влияние изменения цены отсечения по нефти на курс рубля
