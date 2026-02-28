https://1prime.ru/20260228/tret-867890857.html

Более трети москвичей в феврале потратили на транспорт от 5 до 10% зарплаты

28.02.2026

Более трети москвичей в феврале потратили на транспорт от 5 до 10% зарплаты

Более трети москвичей признались, что в феврале их расходы на транспорт составили от 5 до 10% зарплаты, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА | 28.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Более трети москвичей признались, что в феврале их расходы на транспорт составили от 5 до 10% зарплаты, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости. "37% участников отметили, что в этом месяце расходы на транспорт оказались особенно ощутимыми и составили от 5 до 10% от зарплаты. Еще 9% признались, что тратили более 10% ежемесячного дохода, тогда как для 54% опрошенных транспортные расходы не превышали 5% заработка", - к такому выводу пришли аналитики, опросив 3000 москвичей об их затратах на общественный транспорт в феврале. Согласно результатам исследования, 18% горожан потратили на транспорт в феврале менее 3 тысяч рублей. Самая многочисленная группа (46%) уложилась в диапазон 3-6 тысяч рублей, еще 26% сообщили о расходах в пределах 6-10 тысяч рублей, а 10% - свыше 10 тысяч рублей. Аналитики выяснили, что траты увеличиваются еще и за счет комбинирования горожанами разных видов транспорта. Так, в феврале многие москвичи чаще прибегали к услугам такси из-за неблагоприятной погоды, а также чтобы сократить время в пути. Только общественным транспортом - метро, МЦК, МЦД и наземными маршрутами - в феврале пользовались 44% опрошенных. Сочетали метро и такси 34%, что напрямую влияло на рост ежемесячных затрат. Еще 12% комбинировали метро и каршеринг, а 10% преимущественно передвигались на личном автомобиле, изредка прибегая к вызову такси. Говоря о главном критерии выбора транспорта в феврале, 42% москвичей назвали скорость, 28% - стоимость, 20% - комфорт и 10% - отсутствие пересадок. "На фоне снегопадов и сезонных заторов фактор времени оказался особенно значимым. Именно стремление сократить время в пути стало ключевой причиной увеличения транспортных расходов", - поясняют аналитики.

