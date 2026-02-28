Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Более трети москвичей в феврале потратили на транспорт от 5 до 10% зарплаты - 28.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260228/tret-867890857.html
Более трети москвичей в феврале потратили на транспорт от 5 до 10% зарплаты
Более трети москвичей в феврале потратили на транспорт от 5 до 10% зарплаты - 28.02.2026, ПРАЙМ
Более трети москвичей в феврале потратили на транспорт от 5 до 10% зарплаты
Более трети москвичей признались, что в феврале их расходы на транспорт составили от 5 до 10% зарплаты, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА | 28.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-28T01:16+0300
2026-02-28T01:16+0300
бизнес
экономика
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867890857.jpg?1772230599
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Более трети москвичей признались, что в феврале их расходы на транспорт составили от 5 до 10% зарплаты, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости. "37% участников отметили, что в этом месяце расходы на транспорт оказались особенно ощутимыми и составили от 5 до 10% от зарплаты. Еще 9% признались, что тратили более 10% ежемесячного дохода, тогда как для 54% опрошенных транспортные расходы не превышали 5% заработка", - к такому выводу пришли аналитики, опросив 3000 москвичей об их затратах на общественный транспорт в феврале. Согласно результатам исследования, 18% горожан потратили на транспорт в феврале менее 3 тысяч рублей. Самая многочисленная группа (46%) уложилась в диапазон 3-6 тысяч рублей, еще 26% сообщили о расходах в пределах 6-10 тысяч рублей, а 10% - свыше 10 тысяч рублей. Аналитики выяснили, что траты увеличиваются еще и за счет комбинирования горожанами разных видов транспорта. Так, в феврале многие москвичи чаще прибегали к услугам такси из-за неблагоприятной погоды, а также чтобы сократить время в пути. Только общественным транспортом - метро, МЦК, МЦД и наземными маршрутами - в феврале пользовались 44% опрошенных. Сочетали метро и такси 34%, что напрямую влияло на рост ежемесячных затрат. Еще 12% комбинировали метро и каршеринг, а 10% преимущественно передвигались на личном автомобиле, изредка прибегая к вызову такси. Говоря о главном критерии выбора транспорта в феврале, 42% москвичей назвали скорость, 28% - стоимость, 20% - комфорт и 10% - отсутствие пересадок. "На фоне снегопадов и сезонных заторов фактор времени оказался особенно значимым. Именно стремление сократить время в пути стало ключевой причиной увеличения транспортных расходов", - поясняют аналитики.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество
Бизнес, Экономика, Общество
01:16 28.02.2026
 
Более трети москвичей в феврале потратили на транспорт от 5 до 10% зарплаты

"Выберу.ру": более трети москвичей в феврале потратили на транспорт от 5 до 10% зарплаты

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Более трети москвичей признались, что в феврале их расходы на транспорт составили от 5 до 10% зарплаты, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.
"37% участников отметили, что в этом месяце расходы на транспорт оказались особенно ощутимыми и составили от 5 до 10% от зарплаты. Еще 9% признались, что тратили более 10% ежемесячного дохода, тогда как для 54% опрошенных транспортные расходы не превышали 5% заработка", - к такому выводу пришли аналитики, опросив 3000 москвичей об их затратах на общественный транспорт в феврале.
Согласно результатам исследования, 18% горожан потратили на транспорт в феврале менее 3 тысяч рублей. Самая многочисленная группа (46%) уложилась в диапазон 3-6 тысяч рублей, еще 26% сообщили о расходах в пределах 6-10 тысяч рублей, а 10% - свыше 10 тысяч рублей.
Аналитики выяснили, что траты увеличиваются еще и за счет комбинирования горожанами разных видов транспорта. Так, в феврале многие москвичи чаще прибегали к услугам такси из-за неблагоприятной погоды, а также чтобы сократить время в пути.
Только общественным транспортом - метро, МЦК, МЦД и наземными маршрутами - в феврале пользовались 44% опрошенных. Сочетали метро и такси 34%, что напрямую влияло на рост ежемесячных затрат. Еще 12% комбинировали метро и каршеринг, а 10% преимущественно передвигались на личном автомобиле, изредка прибегая к вызову такси.
Говоря о главном критерии выбора транспорта в феврале, 42% москвичей назвали скорость, 28% - стоимость, 20% - комфорт и 10% - отсутствие пересадок. "На фоне снегопадов и сезонных заторов фактор времени оказался особенно значимым. Именно стремление сократить время в пути стало ключевой причиной увеличения транспортных расходов", - поясняют аналитики.
 
ЭкономикаБизнесОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала