ЦАХАЛ завершила масштабный удар по стратегическим системам обороны Ирана
28.02.2026
ЦАХАЛ завершила масштабный удар по стратегическим системам обороны Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила масштабный удар по стратегическим системам обороны Ирана, сообщила в субботу пресс-служба ведомства.
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила масштабный удар по стратегическим системам обороны Ирана, сообщила в субботу пресс-служба ведомства. "Силы ЦАХАЛ недавно завершили масштабный удар по стратегическим системам обороны Ирана", - говорится в сообщении. США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана. МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
