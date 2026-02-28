Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦАХАЛ завершила масштабный удар по стратегическим системам обороны Ирана - 28.02.2026
Политика
ЦАХАЛ завершила масштабный удар по стратегическим системам обороны Ирана
ЦАХАЛ завершила масштабный удар по стратегическим системам обороны Ирана
политика
иран
сша
израиль
мид рф
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила масштабный удар по стратегическим системам обороны Ирана, сообщила в субботу пресс-служба ведомства. "Силы ЦАХАЛ недавно завершили масштабный удар по стратегическим системам обороны Ирана", - говорится в сообщении. США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана. МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
иран
сша
израиль
иран, сша, израиль, мид рф
Политика, ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, МИД РФ
17:50 28.02.2026
 
ЦАХАЛ завершила масштабный удар по стратегическим системам обороны Ирана

ЦАХАЛ завершила масштабный удар по иранским стратегическим системам обороны

© РИА Новости . Стрингер
Флаг Израиля на улице в Иерусалиме
Флаг Израиля на улице в Иерусалиме - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2026
Флаг Израиля на улице в Иерусалиме. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила масштабный удар по стратегическим системам обороны Ирана, сообщила в субботу пресс-служба ведомства.
"Силы ЦАХАЛ недавно завершили масштабный удар по стратегическим системам обороны Ирана", - говорится в сообщении.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Башня Азади в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2026
"Закончится катастрофой". Во Франции забили тревогу после нападения на Иран
Политика
 
 
