В ЦБ оценили влияние изменения цены отсечения по нефти на курс рубля
В ЦБ оценили влияние изменения цены отсечения по нефти на курс рубля
28.02.2026 Изменение цены отсечения по нефти в рамках бюджетного правила не приведет к обвалу рубля, заявил советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов.
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Изменение цены отсечения по нефти в рамках бюджетного правила не приведет к обвалу рубля, заявил советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов. "Укрепление рубля в прошлом году – это во многом следствие этого движения в части изменения параметра бюджетного правила. В части движения в обратную сторону, понятно, что это будет оказывать ослабляющее влияние на курс рубля, но влияние это, оно не драматичное", - сказал он, выступая на конференции "Cbonds & Smart-Lab PRO облигации 2.0". "Но, опять-таки, вы можете посмотреть консенсус-оценки аналитиков, мне кажется, они достаточно адекватные. Обвала рубля, сильного падения, эти изменения не принесут", - добавил Тремасов. При этом он отметил, что ужесточение бюджетного правила может повлиять на траекторию ключевой ставки в этом году. "На мартовском заседании мы, наверное, уже будем иметь новые параметры (бюджетного правила - ред.) … Они могут повлиять на траекторию движения ставки в этом году. Насколько сильно будет это влияние, … мы об этом расскажем на мартовском заседании", - сказал Тремасов. Министр финансов Антон Силуанов в среду заявил, что Россия рассматривает ужесточение бюджетного правила с точки зрения снижения цены отсечения по нефти. Это будет означать меньшие продажи валюты на рынке из Фонда национального благосостояния.
