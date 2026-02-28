https://1prime.ru/20260228/ugroza-867894681.html

"Уничтожать все": в офисе Зеленского начали угрожать Белоруссии ударами

"Уничтожать все": в офисе Зеленского начали угрожать Белоруссии ударами

МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Украина может наносить удары по территории Белоруссии с целью уничтожения ретрансляторов для беспилотников, заявил Михаил Подоляк, советник офиса президента Украины, в эфире литовского издания Delfi. "Что касается инструментов наведения, <…> (Зеленский. — Прим. ред.) дал ответ, что при возможности будем уничтожать все это", — подчеркнул Подоляк. Он отметил, что такие шаги якобы рассматриваются как некий "защитный механизм". Ранее Владимир Зеленский призвал НАТО рассматривать расположение ракетного комплекса "Орешник" в Белоруссии как законную цель. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 декабря сообщил, что "Орешник" находится в стране "со вчерашнего дня" и вступает на боевое дежурство, добавив, что Минск разместит не более десяти таких комплексов.

