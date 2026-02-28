https://1prime.ru/20260228/ugroza-867894681.html
"Уничтожать все": в офисе Зеленского начали угрожать Белоруссии ударами
"Уничтожать все": в офисе Зеленского начали угрожать Белоруссии ударами - 28.02.2026, ПРАЙМ
"Уничтожать все": в офисе Зеленского начали угрожать Белоруссии ударами
Украина может наносить удары по территории Белоруссии с целью уничтожения ретрансляторов для беспилотников, заявил Михаил Подоляк, советник офиса президента... | 28.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-28T07:08+0300
2026-02-28T07:08+0300
2026-02-28T07:08+0300
в мире
белоруссия
украина
владимир зеленский
александр лукашенко
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/24/841312498_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_951766118580e12efcd3ee169877393c.jpg
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Украина может наносить удары по территории Белоруссии с целью уничтожения ретрансляторов для беспилотников, заявил Михаил Подоляк, советник офиса президента Украины, в эфире литовского издания Delfi. "Что касается инструментов наведения, <…> (Зеленский. — Прим. ред.) дал ответ, что при возможности будем уничтожать все это", — подчеркнул Подоляк. Он отметил, что такие шаги якобы рассматриваются как некий "защитный механизм". Ранее Владимир Зеленский призвал НАТО рассматривать расположение ракетного комплекса "Орешник" в Белоруссии как законную цель. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 декабря сообщил, что "Орешник" находится в стране "со вчерашнего дня" и вступает на боевое дежурство, добавив, что Минск разместит не более десяти таких комплексов.
https://1prime.ru/20260227/zelenskiy-867863499.html
https://1prime.ru/20260227/ukraina-867864533.html
белоруссия
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/24/841312498_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_a00c279e9f7a0815291c6c229e18f335.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, украина, владимир зеленский, александр лукашенко
В мире, БЕЛОРУССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Александр Лукашенко
"Уничтожать все": в офисе Зеленского начали угрожать Белоруссии ударами
Подоляк пригрозил Белоруссии ударами