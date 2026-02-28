Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Уничтожать все": в офисе Зеленского начали угрожать Белоруссии ударами - 28.02.2026
"Уничтожать все": в офисе Зеленского начали угрожать Белоруссии ударами
"Уничтожать все": в офисе Зеленского начали угрожать Белоруссии ударами - 28.02.2026, ПРАЙМ
"Уничтожать все": в офисе Зеленского начали угрожать Белоруссии ударами
Украина может наносить удары по территории Белоруссии с целью уничтожения ретрансляторов для беспилотников, заявил Михаил Подоляк, советник офиса президента... | 28.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-28T07:08+0300
2026-02-28T07:08+0300
в мире
белоруссия
украина
владимир зеленский
александр лукашенко
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/24/841312498_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_951766118580e12efcd3ee169877393c.jpg
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Украина может наносить удары по территории Белоруссии с целью уничтожения ретрансляторов для беспилотников, заявил Михаил Подоляк, советник офиса президента Украины, в эфире литовского издания Delfi. "Что касается инструментов наведения, &lt;…&gt; (Зеленский. — Прим. ред.) дал ответ, что при возможности будем уничтожать все это", — подчеркнул Подоляк. Он отметил, что такие шаги якобы рассматриваются как некий "защитный механизм". Ранее Владимир Зеленский призвал НАТО рассматривать расположение ракетного комплекса "Орешник" в Белоруссии как законную цель. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 декабря сообщил, что "Орешник" находится в стране "со вчерашнего дня" и вступает на боевое дежурство, добавив, что Минск разместит не более десяти таких комплексов.
белоруссия
украина
в мире, белоруссия, украина, владимир зеленский, александр лукашенко
В мире, БЕЛОРУССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Александр Лукашенко
07:08 28.02.2026
 
"Уничтожать все": в офисе Зеленского начали угрожать Белоруссии ударами

Подоляк пригрозил Белоруссии ударами

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг
Украинский флаг - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2026
Украинский флаг. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Украина может наносить удары по территории Белоруссии с целью уничтожения ретрансляторов для беспилотников, заявил Михаил Подоляк, советник офиса президента Украины, в эфире литовского издания Delfi.
"Что касается инструментов наведения, <…> (Зеленский. — Прим. ред.) дал ответ, что при возможности будем уничтожать все это", — подчеркнул Подоляк.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
"По всем фронтам": на Украине раскрыли дерзкий план Зеленского по Донбассу
Вчера, 05:10
Вчера, 05:10
Он отметил, что такие шаги якобы рассматриваются как некий "защитный механизм".
Ранее Владимир Зеленский призвал НАТО рассматривать расположение ракетного комплекса "Орешник" в Белоруссии как законную цель.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 декабря сообщил, что "Орешник" находится в стране "со вчерашнего дня" и вступает на боевое дежурство, добавив, что Минск разместит не более десяти таких комплексов.
Киев - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
"Готовится переворот": на Украине забили тревогу из-за похода на Киев
Вчера, 06:42
Вчера, 06:42
 
В миреБЕЛОРУССИЯУКРАИНАВладимир ЗеленскийАлександр Лукашенко
 
 
Заголовок открываемого материала