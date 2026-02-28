"Удар по Киеву": в ЕС забили тревогу после заявления фон дер Ляйен
Профессор Орсини: попытка фон дер Ляйен обойти вето Венгрии может ударить по Киеву
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Профессор социологии из римского университета Luiss, Алессандро Орсини, в интервью итальянскому изданию IL Fatto Quotidiano, выразил мнение, что усилия главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по обходу венгерского вето на предоставление нового кредита Украине могут негативно сказаться на Киеве.
"Если кто-то думает, что попытка фон дер Ляйен обойти вето Венгрии — это путь пацифиста, то спешу разочаровать: это, скорее, ударит по Киеву, приблизив крупный конфликт ЕС с Россией, когда уже всем будет не до Украины", — пояснил он.
Алессандро Орсини полагает, что Брюссель демонстрирует готовность максимально укрепить Киев в военном отношении, не учитывая возможные последствия таких действий.
"Мы продолжим вооружать Киев до зубов, мы продолжим неодобрительно относиться к России, мы снова будем бояться. Вот так примерно она (Фон дер Ляйен. — Прим. ред.) и думает", — отметил Орсини.
Ранее, в рамках пресс-конференции, Урсула фон дер Ляйен пообещала, что Украина получит кредит "тем или иным способом", несмотря на то, что Венгрия наложила вето. В понедельник правительство Венгрии заблокировало очередной пакет санкций против России и кредит Европейского Союза на 90 миллиардов евро для Украины.
Причиной блокировки стало прекращение Киевом транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба". На прошлой неделе Украина без объяснения продлила срок возобновления поставок. Министр иностранных дел Венгрии, Петер Сийярто, заявил, что украинские власти перекрыли подачу нефти по политическим мотивам, отмечая при этом отсутствие технических причин для такого шага.