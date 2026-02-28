Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Удар по Киеву": в ЕС забили тревогу после заявления фон дер Ляйен - 28.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260228/ukraina-867893716.html
"Удар по Киеву": в ЕС забили тревогу после заявления фон дер Ляйен
"Удар по Киеву": в ЕС забили тревогу после заявления фон дер Ляйен - 28.02.2026, ПРАЙМ
"Удар по Киеву": в ЕС забили тревогу после заявления фон дер Ляйен
Профессор социологии из римского университета Luiss, Алессандро Орсини, в интервью итальянскому изданию IL Fatto Quotidiano, выразил мнение, что усилия главы... | 28.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-28T05:39+0300
2026-02-28T05:39+0300
мировая экономика
общество
киев
украина
венгрия
урсула фон дер ляйен
петер сийярто
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854970660_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_20713778416fd7df70a7a552ea462ef8.jpg
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Профессор социологии из римского университета Luiss, Алессандро Орсини, в интервью итальянскому изданию IL Fatto Quotidiano, выразил мнение, что усилия главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по обходу венгерского вето на предоставление нового кредита Украине могут негативно сказаться на Киеве. "Если кто-то думает, что попытка фон дер Ляйен обойти вето Венгрии — это путь пацифиста, то спешу разочаровать: это, скорее, ударит по Киеву, приблизив крупный конфликт ЕС с Россией, когда уже всем будет не до Украины", — пояснил он.Алессандро Орсини полагает, что Брюссель демонстрирует готовность максимально укрепить Киев в военном отношении, не учитывая возможные последствия таких действий."Мы продолжим вооружать Киев до зубов, мы продолжим неодобрительно относиться к России, мы снова будем бояться. Вот так примерно она (Фон дер Ляйен. — Прим. ред.) и думает", — отметил Орсини.Ранее, в рамках пресс-конференции, Урсула фон дер Ляйен пообещала, что Украина получит кредит "тем или иным способом", несмотря на то, что Венгрия наложила вето. В понедельник правительство Венгрии заблокировало очередной пакет санкций против России и кредит Европейского Союза на 90 миллиардов евро для Украины. Причиной блокировки стало прекращение Киевом транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба". На прошлой неделе Украина без объяснения продлила срок возобновления поставок. Министр иностранных дел Венгрии, Петер Сийярто, заявил, что украинские власти перекрыли подачу нефти по политическим мотивам, отмечая при этом отсутствие технических причин для такого шага.
https://1prime.ru/20260224/es-867790086.html
https://1prime.ru/20260217/ursula-867588335.html
https://1prime.ru/20260207/koshkovich-867270660.html
киев
украина
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854970660_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9685ed5d6505e4ff4d6e57219bc1cf04.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , киев, украина, венгрия, урсула фон дер ляйен, петер сийярто, ес
Мировая экономика, Общество , Киев, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Урсула фон дер Ляйен, Петер Сийярто, ЕС
05:39 28.02.2026
 
"Удар по Киеву": в ЕС забили тревогу после заявления фон дер Ляйен

Профессор Орсини: попытка фон дер Ляйен обойти вето Венгрии может ударить по Киеву

© CC BY 4.0 / European Union 2024Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2026
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
© CC BY 4.0 / European Union 2024
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Профессор социологии из римского университета Luiss, Алессандро Орсини, в интервью итальянскому изданию IL Fatto Quotidiano, выразил мнение, что усилия главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по обходу венгерского вето на предоставление нового кредита Украине могут негативно сказаться на Киеве.
"Если кто-то думает, что попытка фон дер Ляйен обойти вето Венгрии — это путь пацифиста, то спешу разочаровать: это, скорее, ударит по Киеву, приблизив крупный конфликт ЕС с Россией, когда уже всем будет не до Украины", — пояснил он.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Фон дер Ляйен сообщила Зеленскому плохие новости о вступлении Украины в ЕС
24 февраля, 23:42
Алессандро Орсини полагает, что Брюссель демонстрирует готовность максимально укрепить Киев в военном отношении, не учитывая возможные последствия таких действий.
"Мы продолжим вооружать Киев до зубов, мы продолжим неодобрительно относиться к России, мы снова будем бояться. Вот так примерно она (Фон дер Ляйен. — Прим. ред.) и думает", — отметил Орсини.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2026
Заявление фон дер Ляйен об Украине вызвало переполох в Европе
17 февраля, 23:30
Ранее, в рамках пресс-конференции, Урсула фон дер Ляйен пообещала, что Украина получит кредит "тем или иным способом", несмотря на то, что Венгрия наложила вето. В понедельник правительство Венгрии заблокировало очередной пакет санкций против России и кредит Европейского Союза на 90 миллиардов евро для Украины.
Причиной блокировки стало прекращение Киевом транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба". На прошлой неделе Украина без объяснения продлила срок возобновления поставок. Министр иностранных дел Венгрии, Петер Сийярто, заявил, что украинские власти перекрыли подачу нефти по политическим мотивам, отмечая при этом отсутствие технических причин для такого шага.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
Новый выпад фон дер Ляйен в адрес России вызвал изумление на Западе
7 февраля, 12:02
 
Мировая экономикаОбществоКиевУКРАИНАВЕНГРИЯУрсула фон дер ЛяйенПетер СийяртоЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала