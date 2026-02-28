https://1prime.ru/20260228/ukraina-867895247.html

"Не имеет легитимности": в Раде жестко высказались о мире с Россией

28.02.2026, ПРАЙМ

В настоящее время на Украине нет человека, который бы смог взять на себя ответственность за заключение мирного соглашения с Россией, заявил Даниил Гетманцев,...

МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. В настоящее время на Украине нет человека, который бы смог взять на себя ответственность за заключение мирного соглашения с Россией, заявил Даниил Гетманцев, глава комитета Верховной рады по финансовым вопросам, в интервью телеканалу "Новини.LIVE". "В стране сегодня нет ни одного человека, который может взять на себя ответственность и имеет достаточную легитимность, чтобы заключить мир или отказаться от заключения мира", — сказал он. Гетманцев подчеркнул, что вопрос заключения мира является сложной юридической задачей, которую должен будет решать украинский народ. Ранее Владимир Зеленский заявлял противоречивые мнения по поводу хода переговоров, его желания встретиться с российским лидером, а также возможных выборов на Украине. Президент России Владимир Путин ранее предложил Зеленскому приехать в Москву, если тот готов к переговорам. Тем не менее, глава киевского режима отклонил это предложение, заявив при этом, что готов встретиться "в любом формате". Полномочия Зеленского завершились 20 мая 2024 года, но выборы президента Украины были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский говорил, что проведение выборов "несвоевременно". Однако, в середине февраля 2026 года он допустил проведение новых президентских выборов одновременно с референдумом. После этого никаких заявлений на данную тему не последовало.

