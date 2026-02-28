https://1prime.ru/20260228/ukraina-867895247.html
"Не имеет легитимности": в Раде жестко высказались о мире с Россией
"Не имеет легитимности": в Раде жестко высказались о мире с Россией - 28.02.2026, ПРАЙМ
"Не имеет легитимности": в Раде жестко высказались о мире с Россией
В настоящее время на Украине нет человека, который бы смог взять на себя ответственность за заключение мирного соглашения с Россией, заявил Даниил Гетманцев,... | 28.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-28T07:30+0300
2026-02-28T07:30+0300
2026-02-28T07:30+0300
общество
мировая экономика
украина
москва
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859577209_0:133:2935:1784_1920x0_80_0_0_00dafde7ccd74bbdd2cb42fba2b02e54.jpg
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. В настоящее время на Украине нет человека, который бы смог взять на себя ответственность за заключение мирного соглашения с Россией, заявил Даниил Гетманцев, глава комитета Верховной рады по финансовым вопросам, в интервью телеканалу "Новини.LIVE". "В стране сегодня нет ни одного человека, который может взять на себя ответственность и имеет достаточную легитимность, чтобы заключить мир или отказаться от заключения мира", — сказал он. Гетманцев подчеркнул, что вопрос заключения мира является сложной юридической задачей, которую должен будет решать украинский народ. Ранее Владимир Зеленский заявлял противоречивые мнения по поводу хода переговоров, его желания встретиться с российским лидером, а также возможных выборов на Украине. Президент России Владимир Путин ранее предложил Зеленскому приехать в Москву, если тот готов к переговорам. Тем не менее, глава киевского режима отклонил это предложение, заявив при этом, что готов встретиться "в любом формате". Полномочия Зеленского завершились 20 мая 2024 года, но выборы президента Украины были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский говорил, что проведение выборов "несвоевременно". Однако, в середине февраля 2026 года он допустил проведение новых президентских выборов одновременно с референдумом. После этого никаких заявлений на данную тему не последовало.
https://1prime.ru/20260228/initsiativa-867892905.html
https://1prime.ru/20260228/zelenskiy-867893219.html
https://1prime.ru/20260227/ukraina-867879695.html
украина
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859577209_189:0:2746:1918_1920x0_80_0_0_5d9c8ed42c113ede3299d7251811b907.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, украина, москва, владимир зеленский, владимир путин
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, МОСКВА, Владимир Зеленский, Владимир Путин
"Не имеет легитимности": в Раде жестко высказались о мире с Россией
Депутат Гетманцев: на Украине не найти человека, который может заключить мир с Россией
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. В настоящее время на Украине нет человека, который бы смог взять на себя ответственность за заключение мирного соглашения с Россией, заявил Даниил Гетманцев, глава комитета Верховной рады по финансовым вопросам, в интервью телеканалу "Новини.LIVE".
"В стране сегодня нет ни одного человека, который может взять на себя ответственность и имеет достаточную легитимность, чтобы заключить мир или отказаться от заключения мира", — сказал он.
СМИ узнали о серьезном ударе Запада по Украине
Гетманцев подчеркнул, что вопрос заключения мира является сложной юридической задачей, которую должен будет решать украинский народ.
Ранее Владимир Зеленский
заявлял противоречивые мнения по поводу хода переговоров, его желания встретиться с российским лидером, а также возможных выборов на Украине
.
"Русские хотят": новое заявление Зеленского вызвало возмущение на Западе
Президент России Владимир Путин
ранее предложил Зеленскому приехать в Москву
, если тот готов к переговорам. Тем не менее, глава киевского режима отклонил это предложение, заявив при этом, что готов встретиться "в любом формате".
Полномочия Зеленского завершились 20 мая 2024 года, но выборы президента Украины были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский говорил, что проведение выборов "несвоевременно". Однако, в середине февраля 2026 года он допустил проведение новых президентских выборов одновременно с референдумом. После этого никаких заявлений на данную тему не последовало.
"Пойти воевать". На Западе предложили радикальный план по Украине