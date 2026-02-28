"Будет сложно". СМИ раскрыли, как операция США в Иране скажется на Украине
FT: операция США в Иране может создать дефицит ракет к ПВО, что повлияет на Украину
© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Совместная военная операция США и Израиля против Ирана может привести к нехватке ракет к системам THAAD, что отразится на конфликте на Украине, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
"Американские военные оценивают вероятность того, что ответный удар Ирана ослабит поставки жизненно важных боеприпасов THAAD. Пока им будет сложно их пополнить, что повлияет на конфликт на Украине <…>. В прошлом году США выпустили до 150 боеприпасов THAAD для защиты Израиля. С момента ввода системы в эксплуатацию примерно в 2010 году было заказано менее 650 таких систем", — говорится в публикации.
По словам директора оборонной программы аналитического центра "Центр новой американской безопасности" Стейси Петтиджон, Вашингтон мог бы легко израсходовать годовой запас критически важных оборонительных боеприпасов всего за один-два дня операций, "если бы Иран смог нанести несколько крупных ракетных и беспилотных ударов" по американским объектам и Израилю.
В субботу Израиль и США начали атаковать территорию Ирана, после чего Тегеран объявил о своих ответных мерах. Согласно данным СМИ, иранские силы нацелились на американские базы на Ближнем Востоке в качестве ответа.