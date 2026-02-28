https://1prime.ru/20260228/zelenskiy-867893219.html

"Русские хотят": новое заявление Зеленского вызвало возмущение на Западе

"Русские хотят": новое заявление Зеленского вызвало возмущение на Западе - 28.02.2026, ПРАЙМ

"Русские хотят": новое заявление Зеленского вызвало возмущение на Западе

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х подверг резкой критике Владимира Зеленского за его слова о неважности выборов на... | 28.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х подверг резкой критике Владимира Зеленского за его слова о неважности выборов на Украине. "Первая в мире "демократия", где выборы не важны… За это платите ВЫ. Отвечая на его вопрос: и американцы, и русские хотят, чтобы Зеленский ушел. Он безумен", — отметил эксперт, реагируя на заявление главы киевского режима о нецелесообразности проведения выборов.Накануне Зеленский объяснил отсутствие выборов тем, что они, по его мнению, не представляют интереса для населения Украины, одновременно задавшись вопросом, почему в этом заинтересованы Москва и Вашингтон. Президент США Дональд Трамп в декабре 2025 года подчеркнул необходимость выборов на Украине, ранее назвав Зеленского "диктатором без выборов" и отметив, что его популярность снизилась до 4%. Сроки полномочий Зеленского закончились 20 мая 2024 года, но выборы президента были отменены из-за военного положения и мобилизации. Зеленский утверждал, что выборы на данном этапе "несвоевременны". Тем не менее, в середине февраля 2026 года он допустил возможность проведения новых выборов президента вместе с референдумом, однако с тех пор на эту тему никаких заявлений больше не звучало.

украина, запад, москва, владимир зеленский