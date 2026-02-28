Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Киеве рассказали, что случилось с Зеленским из-за ультиматума Трампа - 28.02.2026
В Киеве рассказали, что случилось с Зеленским из-за ультиматума Трампа
В Киеве рассказали, что случилось с Зеленским из-за ультиматума Трампа - 28.02.2026, ПРАЙМ
В Киеве рассказали, что случилось с Зеленским из-за ультиматума Трампа
Владимир Зеленский оказался в тупике из-за отказа рассматривать мирные варианты решения украинского конфликта, сообщил в эфире своего YouTube-канала бывший... | 28.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-28T07:28+0300
2026-02-28T07:28+0300
украина
киев
сша
владимир зеленский
олег соскин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский оказался в тупике из-за отказа рассматривать мирные варианты решения украинского конфликта, сообщил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин. "Он сейчас прямо как по лезвию идет. То есть (Президент США Дональд. — Прим. ред.) Трамп определился. Трамп жестко определился", — отметил эксперт, комментируя заявление американского президента о необходимости урегулирования конфликта в течение месяца. Политолог указал, что конфликт вокруг нефтепровода "Дружба" с Венгрией и Словакией усложняет положение, усиливая давление на главу киевского режима, что в перспективе может привести к его отстранению от власти. "Это не упрямство, а это называется упоротость. &lt;…&gt; Ситуация для Зеленского сейчас чрезвычайно сложная", — заключил Соскин. Ранее портал Axios сообщил, что Зеленский в телефонной беседе с лидером США выразил надежду завершить конфликт до конца года, на что Трамп сказал, что предпочел бы разрешение в течение месяца.Мирный процесс по УкраинеВ конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".Затем 17-18 февраля в Женеве прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.
украина
киев
сша
украина, киев, сша, владимир зеленский, олег соскин
УКРАИНА, Киев, США, Владимир Зеленский, Олег Соскин
07:28 28.02.2026
 
В Киеве рассказали, что случилось с Зеленским из-за ультиматума Трампа

Соскин заявил, что Зеленский загнал себя в ловушку отказами от урегулирования конфликта

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский оказался в тупике из-за отказа рассматривать мирные варианты решения украинского конфликта, сообщил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Он сейчас прямо как по лезвию идет. То есть (Президент США Дональд. — Прим. ред.) Трамп определился. Трамп жестко определился", — отметил эксперт, комментируя заявление американского президента о необходимости урегулирования конфликта в течение месяца.
Политолог указал, что конфликт вокруг нефтепровода "Дружба" с Венгрией и Словакией усложняет положение, усиливая давление на главу киевского режима, что в перспективе может привести к его отстранению от власти.
"Это не упрямство, а это называется упоротость. <…> Ситуация для Зеленского сейчас чрезвычайно сложная", — заключил Соскин.
Ранее портал Axios сообщил, что Зеленский в телефонной беседе с лидером США выразил надежду завершить конфликт до конца года, на что Трамп сказал, что предпочел бы разрешение в течение месяца.
Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
Затем 17-18 февраля в Женеве прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.
УКРАИНА Киев США Владимир Зеленский Олег Соскин
 
 
