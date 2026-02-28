Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Приезжай в Москву". Слова Зеленского о Путине поразили Запад - 28.02.2026
https://1prime.ru/20260228/zelenskiy-867898840.html
"Приезжай в Москву". Слова Зеленского о Путине поразили Запад
"Приезжай в Москву". Слова Зеленского о Путине поразили Запад - 28.02.2026, ПРАЙМ
"Приезжай в Москву". Слова Зеленского о Путине поразили Запад
Пользователи социальной сети X активно обсуждают заявление Владимира Зеленского, что он готов провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным, но не... | 28.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети X активно обсуждают заявление Владимира Зеленского, что он готов провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным, но не намерен идти на уступки в вопросе Донбасса. "Путин сказал ему об этом давным-давно. Приезжай в Москву, и у нас будет встреча. В чем проблема?" — высказался Eugene X."Путин никогда не встретится с этим клоуном, он не может опуститься до такого уровня", — отметил Dmighty zod."Ну тогда им не о чем говорить. Пока он питает иллюзию, что обладает хоть какими-то существенными рычагами влияния, нет смысла вести переговоры", — подчеркнул Lupus Noctem."Я бы не стал встречаться с неизбранным президентом Украины", — написал Gary Smith."Он явно идиот, какой смысл притворяться, что это мирные переговоры, если ты отвергаешь их условия?" — резюмировал Colin Taylor.Зеленский не раз делал противоречивые высказывания относительно переговорного процесса, своего желания встретиться с Путиным и выборов на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января напомнил, что вывод украинских Вооруженных сил из Донбасса остаётся ключевым условием для российской стороны.
15:08 28.02.2026
 

"Приезжай в Москву". Слова Зеленского о Путине поразили Запад

МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети X активно обсуждают заявление Владимира Зеленского, что он готов провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным, но не намерен идти на уступки в вопросе Донбасса.
"Путин сказал ему об этом давным-давно. Приезжай в Москву, и у нас будет встреча. В чем проблема?" — высказался Eugene X.
"Путин никогда не встретится с этим клоуном, он не может опуститься до такого уровня", — отметил Dmighty zod.
"Ну тогда им не о чем говорить. Пока он питает иллюзию, что обладает хоть какими-то существенными рычагами влияния, нет смысла вести переговоры", — подчеркнул Lupus Noctem.
"Я бы не стал встречаться с неизбранным президентом Украины", — написал Gary Smith.
"Он явно идиот, какой смысл притворяться, что это мирные переговоры, если ты отвергаешь их условия?" — резюмировал Colin Taylor.
Зеленский не раз делал противоречивые высказывания относительно переговорного процесса, своего желания встретиться с Путиным и выборов на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января напомнил, что вывод украинских Вооруженных сил из Донбасса остаётся ключевым условием для российской стороны.
ДОНБАССВладимир ПутинЗАПАДМОСКВАВладимир ЗеленскийДмитрий Песков
 
 
