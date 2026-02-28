https://1prime.ru/20260228/zelenskiy-867898840.html

"Приезжай в Москву". Слова Зеленского о Путине поразили Запад

"Приезжай в Москву". Слова Зеленского о Путине поразили Запад - 28.02.2026, ПРАЙМ

"Приезжай в Москву". Слова Зеленского о Путине поразили Запад

Пользователи социальной сети X активно обсуждают заявление Владимира Зеленского, что он готов провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным, но не... | 28.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-28T15:08+0300

2026-02-28T15:08+0300

2026-02-28T15:08+0300

донбасс

владимир путин

запад

москва

владимир зеленский

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg

МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети X активно обсуждают заявление Владимира Зеленского, что он готов провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным, но не намерен идти на уступки в вопросе Донбасса. "Путин сказал ему об этом давным-давно. Приезжай в Москву, и у нас будет встреча. В чем проблема?" — высказался Eugene X."Путин никогда не встретится с этим клоуном, он не может опуститься до такого уровня", — отметил Dmighty zod."Ну тогда им не о чем говорить. Пока он питает иллюзию, что обладает хоть какими-то существенными рычагами влияния, нет смысла вести переговоры", — подчеркнул Lupus Noctem."Я бы не стал встречаться с неизбранным президентом Украины", — написал Gary Smith."Он явно идиот, какой смысл притворяться, что это мирные переговоры, если ты отвергаешь их условия?" — резюмировал Colin Taylor.Зеленский не раз делал противоречивые высказывания относительно переговорного процесса, своего желания встретиться с Путиным и выборов на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января напомнил, что вывод украинских Вооруженных сил из Донбасса остаётся ключевым условием для российской стороны.

https://1prime.ru/20260228/zelenskiy-867895069.html

https://1prime.ru/20260228/ugroza-867894681.html

https://1prime.ru/20260227/druzhba-867890000.html

донбасс

запад

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

донбасс, владимир путин, запад, москва, владимир зеленский, дмитрий песков