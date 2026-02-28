Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ рассказали, что натворил Зеленский назло Трампу - 28.02.2026
СМИ рассказали, что натворил Зеленский назло Трампу
СМИ рассказали, что натворил Зеленский назло Трампу - 28.02.2026, ПРАЙМ
СМИ рассказали, что натворил Зеленский назло Трампу
Владимир Зеленский не появился на собрании Совета мира, организованного президентом США Дональдом Трампом, где обсуждались вопросы, касающиеся Украины, сообщает | 28.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не появился на собрании Совета мира, организованного президентом США Дональдом Трампом, где обсуждались вопросы, касающиеся Украины, сообщает The Hill. "Его отсутствие стало наиболее характерной чертой саммита. В то время как такие лидеры, как Виктор Орбан из Венгрии и Хавьер Милей из Аргентины, собрались, чтобы поднять тост за новую эру "коммерческой дипломатии", человек, судьба страны которого была главной темой обсуждения, находился в другом месте", — говорится в материале.Издание полагает, что таким образом Зеленский хотел подчеркнуть, что судьба страны "не может быть куплена или продана, как проблемный актив при слиянии компаний в сфере недвижимости". В январе "Украинская правда" отметила, что Киев получил приглашение от Трампа на участие в "Совете мира", но пока не предоставил ответы. По информации Financial Times, Зеленский не спешит принять это предложение, поскольку в состав участников также был включен президент России Владимир Путин и другие лидеры государств, поддерживающих Москву.
17:19 28.02.2026
 
СМИ рассказали, что натворил Зеленский назло Трампу

The Hill: Зеленский пропустил заседание Совета мира в США, где обсуждали Украину

МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не появился на собрании Совета мира, организованного президентом США Дональдом Трампом, где обсуждались вопросы, касающиеся Украины, сообщает The Hill.
"Его отсутствие стало наиболее характерной чертой саммита. В то время как такие лидеры, как Виктор Орбан из Венгрии и Хавьер Милей из Аргентины, собрались, чтобы поднять тост за новую эру "коммерческой дипломатии", человек, судьба страны которого была главной темой обсуждения, находился в другом месте", — говорится в материале.
"Приезжай в Москву". Слова Зеленского о Путине поразили Запад
Издание полагает, что таким образом Зеленский хотел подчеркнуть, что судьба страны "не может быть куплена или продана, как проблемный актив при слиянии компаний в сфере недвижимости".
В январе "Украинская правда" отметила, что Киев получил приглашение от Трампа на участие в "Совете мира", но пока не предоставил ответы.
По информации Financial Times, Зеленский не спешит принять это предложение, поскольку в состав участников также был включен президент России Владимир Путин и другие лидеры государств, поддерживающих Москву.
Зеленский высказался о Путине
