https://1prime.ru/20260228/zhkkh-867900256.html
В Госдуме рассказали об ужесточении контроля за концессионерами в сфере ЖКХ
В Госдуме рассказали об ужесточении контроля за концессионерами в сфере ЖКХ
2026-02-28T16:46+0300
экономика
россия
госдума
жкх
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. В России с 1 марта концессионеры в сфере ЖКХ будут обязаны отчитываться о любом бюджетном финансировании, что может повлиять на снижение тарифов, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. "С 1 марта ужесточается контроль за концессионерами: они будут обязаны отчитываться о любом бюджетном финансировании, что может повлиять на снижение тарифов", - сказал Кошелев. Парламентарий подчеркнул, что добросовестные концессионеры получат преимущество при заключении новых соглашений. "Кроме того, администрация региона будет обязана направлять в местный законодательный орган регулярный доклад о деятельности концессионера", - заключил он.
Новости
ru-RU
