https://1prime.ru/20260228/zhkkh-867900256.html

В Госдуме рассказали об ужесточении контроля за концессионерами в сфере ЖКХ

В Госдуме рассказали об ужесточении контроля за концессионерами в сфере ЖКХ - 28.02.2026, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали об ужесточении контроля за концессионерами в сфере ЖКХ

В России с 1 марта концессионеры в сфере ЖКХ будут обязаны отчитываться о любом бюджетном финансировании, что может повлиять на снижение тарифов, сообщил РИА... | 28.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-28T16:46+0300

2026-02-28T16:46+0300

2026-02-28T16:46+0300

экономика

россия

госдума

жкх

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/1c/867900104_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_867e4c43f2d47ae56fbe2589f268449c.jpg

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. В России с 1 марта концессионеры в сфере ЖКХ будут обязаны отчитываться о любом бюджетном финансировании, что может повлиять на снижение тарифов, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. "С 1 марта ужесточается контроль за концессионерами: они будут обязаны отчитываться о любом бюджетном финансировании, что может повлиять на снижение тарифов", - сказал Кошелев. Парламентарий подчеркнул, что добросовестные концессионеры получат преимущество при заключении новых соглашений. "Кроме того, администрация региона будет обязана направлять в местный законодательный орган регулярный доклад о деятельности концессионера", - заключил он.

https://1prime.ru/20260218/zhkkh--867604110.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, госдума, жкх