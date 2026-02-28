Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме рассказали об ужесточении контроля за концессионерами в сфере ЖКХ - 28.02.2026
В Госдуме рассказали об ужесточении контроля за концессионерами в сфере ЖКХ
2026-02-28T16:46+0300
2026-02-28T16:46+0300
экономика
россия
госдума
жкх
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. В России с 1 марта концессионеры в сфере ЖКХ будут обязаны отчитываться о любом бюджетном финансировании, что может повлиять на снижение тарифов, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. "С 1 марта ужесточается контроль за концессионерами: они будут обязаны отчитываться о любом бюджетном финансировании, что может повлиять на снижение тарифов", - сказал Кошелев. Парламентарий подчеркнул, что добросовестные концессионеры получат преимущество при заключении новых соглашений. "Кроме того, администрация региона будет обязана направлять в местный законодательный орган регулярный доклад о деятельности концессионера", - заключил он.
2026
россия, госдума, жкх
Экономика, РОССИЯ, Госдума, ЖКХ
16:46 28.02.2026
 
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. В России с 1 марта концессионеры в сфере ЖКХ будут обязаны отчитываться о любом бюджетном финансировании, что может повлиять на снижение тарифов, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
"С 1 марта ужесточается контроль за концессионерами: они будут обязаны отчитываться о любом бюджетном финансировании, что может повлиять на снижение тарифов", - сказал Кошелев.
Парламентарий подчеркнул, что добросовестные концессионеры получат преимущество при заключении новых соглашений.
"Кроме того, администрация региона будет обязана направлять в местный законодательный орган регулярный доклад о деятельности концессионера", - заключил он.
В ФАС ответили на вопрос об изменениях тарифов ЖКХ с 1 января
18 февраля, 11:34
 
ЭкономикаРОССИЯГосдумаЖКХ
 
 
