https://1prime.ru/20260301/aeroflot-867911307.html

"Аэрофлот" отменяет рейсы в и из Дубая и Абу-Даби

"Аэрофлот" отменяет рейсы в и из Дубая и Абу-Даби - 01.03.2026, ПРАЙМ

"Аэрофлот" отменяет рейсы в и из Дубая и Абу-Даби

"Аэрофлот" из-за продления ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ отменяет рейсы в и из Дубая и Абу-Даби на воскресенье, сообщила пресс-служба | 01.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-01T08:23+0300

2026-03-01T08:23+0300

2026-03-01T08:23+0300

бизнес

россия

оаэ

дубай

абу-даби

аэрофлот

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75756/51/757565161_0:38:400:263_1920x0_80_0_0_4e86500667b8210d637a8cc07ea3b59b.jpg

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. "Аэрофлот" из-за продления ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ отменяет рейсы в и из Дубая и Абу-Даби на воскресенье, сообщила пресс-служба компании. "В связи с продлением временных ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ "Аэрофлот" вынужденно отменяет рейсы в/из Дубая и Абу-Даби на 1 марта", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что пассажиры отмененных рейсов могут оформить вынужденный возврат или переоформить билеты на ближайшие даты, если есть свободные места. Пассажиры информируются по контактам, указанным в бронировании. Компания добавляет, что из-за массовой отмены рейсов всех авиакомпаний в и из ОАЭ "Аэрофлот" разместил в гостиницах в Дубае и Абу-Даби 790 пассажиров. Остальные пассажиры отменённых рейсов разместились самостоятельно, так как имеют собственные варианты проживания.

оаэ

дубай

абу-даби

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, оаэ, дубай, абу-даби, аэрофлот