"Аэрофлот" отменяет рейсы в и из Дубая и Абу-Даби
"Аэрофлот" отменяет рейсы в и из Дубая и Абу-Даби - 01.03.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" отменяет рейсы в и из Дубая и Абу-Даби
01.03.2026
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. "Аэрофлот" из-за продления ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ отменяет рейсы в и из Дубая и Абу-Даби на воскресенье, сообщила пресс-служба компании. "В связи с продлением временных ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ "Аэрофлот" вынужденно отменяет рейсы в/из Дубая и Абу-Даби на 1 марта", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что пассажиры отмененных рейсов могут оформить вынужденный возврат или переоформить билеты на ближайшие даты, если есть свободные места. Пассажиры информируются по контактам, указанным в бронировании. Компания добавляет, что из-за массовой отмены рейсов всех авиакомпаний в и из ОАЭ "Аэрофлот" разместил в гостиницах в Дубае и Абу-Даби 790 пассажиров. Остальные пассажиры отменённых рейсов разместились самостоятельно, так как имеют собственные варианты проживания.
"Аэрофлот" отменяет рейсы в и из Дубая и Абу-Даби
