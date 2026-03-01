https://1prime.ru/20260301/bajkal-867907117.html
На Байкале вступают в силу поправки о запрете сплошных рубок леса
На Байкале вступают в силу поправки о запрете сплошных рубок леса - 01.03.2026, ПРАЙМ
На Байкале вступают в силу поправки о запрете сплошных рубок леса
Поправки, запрещающие сплошные рубки лесных насаждений на землях лесного фонда и особо охраняемых природных территорий в центральной экологической зоне (ЦЭЗ)... | 01.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-01T00:35+0300
2026-03-01T00:35+0300
2026-03-01T00:35+0300
экономика
россия
общество
рф
иркутская область
госдума
фсб
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867907117.jpg?1772314500
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Поправки, запрещающие сплошные рубки лесных насаждений на землях лесного фонда и особо охраняемых природных территорий в центральной экологической зоне (ЦЭЗ) Байкальской природной территории вступают в силу с 1 марта.
Законопроект был принят Госдумой на пленарном заседании в декабре 2025 года.
Поправками устанавливается запрет сплошных рубок в центральной экологической зоне лесных насаждений на землях лесного фонда и особо охраняемых природных территорий, а также закрепляется возможность санитарных рубок погибших лесных насаждений, утративших свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции.
Документ предусматривает запрет на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства без проведения государственной экологической экспертизы проектной документации таких объектов на Байкальской природной территории.
Также в особых экономических зонах, расположенных в границах ЦЭЗ, инициируется запрет на строительство жилых объектов. Помимо этого, не допускается создание в границах центральной экологической зоны новых особых экономических зон.
Кроме того, документом закрепляется, что в центральной экологической зоне допускается перевод земель лесного фонда, занятых защитными лесами, или земельных участков в составе таких земель в земли иных категорий для случаев, предусмотренных законом.
Согласно закону, перечень земель или участков для сплошных рубок погибших лесов будет определен правительством РФ по согласованию с комиссией, в состав которой входят депутаты Госдумы, сенаторы РФ, представители администрации президента РФ, правительства РФ, ФСБ России, высшие должностные лица Иркутской области и Республики Бурятия. Проект перечня рассматривается комиссией только при наличии положительной позиции Российской академии наук.
рф
иркутская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , рф, иркутская область, госдума, фсб
Экономика, РОССИЯ, Общество , РФ, Иркутская область, Госдума, ФСБ
На Байкале вступают в силу поправки о запрете сплошных рубок леса
Законопроект о запрете сплошных рубок на землях лесного фонда вступает в силу с 1 марта
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Поправки, запрещающие сплошные рубки лесных насаждений на землях лесного фонда и особо охраняемых природных территорий в центральной экологической зоне (ЦЭЗ) Байкальской природной территории вступают в силу с 1 марта.
Законопроект был принят Госдумой на пленарном заседании в декабре 2025 года.
Поправками устанавливается запрет сплошных рубок в центральной экологической зоне лесных насаждений на землях лесного фонда и особо охраняемых природных территорий, а также закрепляется возможность санитарных рубок погибших лесных насаждений, утративших свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции.
Документ предусматривает запрет на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства без проведения государственной экологической экспертизы проектной документации таких объектов на Байкальской природной территории.
Также в особых экономических зонах, расположенных в границах ЦЭЗ, инициируется запрет на строительство жилых объектов. Помимо этого, не допускается создание в границах центральной экологической зоны новых особых экономических зон.
Кроме того, документом закрепляется, что в центральной экологической зоне допускается перевод земель лесного фонда, занятых защитными лесами, или земельных участков в составе таких земель в земли иных категорий для случаев, предусмотренных законом.
Согласно закону, перечень земель или участков для сплошных рубок погибших лесов будет определен правительством РФ по согласованию с комиссией, в состав которой входят депутаты Госдумы, сенаторы РФ, представители администрации президента РФ, правительства РФ, ФСБ России, высшие должностные лица Иркутской области и Республики Бурятия. Проект перечня рассматривается комиссией только при наличии положительной позиции Российской академии наук.