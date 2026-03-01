https://1prime.ru/20260301/bajkal-867907117.html

На Байкале вступают в силу поправки о запрете сплошных рубок леса

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Поправки, запрещающие сплошные рубки лесных насаждений на землях лесного фонда и особо охраняемых природных территорий в центральной экологической зоне (ЦЭЗ) Байкальской природной территории вступают в силу с 1 марта. Законопроект был принят Госдумой на пленарном заседании в декабре 2025 года. Поправками устанавливается запрет сплошных рубок в центральной экологической зоне лесных насаждений на землях лесного фонда и особо охраняемых природных территорий, а также закрепляется возможность санитарных рубок погибших лесных насаждений, утративших свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции. Документ предусматривает запрет на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства без проведения государственной экологической экспертизы проектной документации таких объектов на Байкальской природной территории. Также в особых экономических зонах, расположенных в границах ЦЭЗ, инициируется запрет на строительство жилых объектов. Помимо этого, не допускается создание в границах центральной экологической зоны новых особых экономических зон. Кроме того, документом закрепляется, что в центральной экологической зоне допускается перевод земель лесного фонда, занятых защитными лесами, или земельных участков в составе таких земель в земли иных категорий для случаев, предусмотренных законом. Согласно закону, перечень земель или участков для сплошных рубок погибших лесов будет определен правительством РФ по согласованию с комиссией, в состав которой входят депутаты Госдумы, сенаторы РФ, представители администрации президента РФ, правительства РФ, ФСБ России, высшие должностные лица Иркутской области и Республики Бурятия. Проект перечня рассматривается комиссией только при наличии положительной позиции Российской академии наук.

