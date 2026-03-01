https://1prime.ru/20260301/donory-867908656.html
Названы основные доноры украинского бюджета
2026-03-01T04:18+0300
2026-03-01T04:18+0300
2026-03-01T04:18+0300
экономика
мировая экономика
финансы
сша
украина
япония
ес
всемирный банк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867908656.jpg?1772327881
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Западные страны и институты за последние четыре года профинансировали украинский бюджет на 171,4 миллиарда долларов, при этом основными донарами стали страны ЕС, США и Международный валютный фонд, подсчитало РИА Новости по данным украинского минфина.
Так, ЕС с февраля 2022 года по февраль 2026 года перечислил Украине 88,9 миллиарда долларов, из которых 56,9 миллиарда долларов были прямым финансированием, а примерно 32 миллиарда долларов - в рамках кредитов за счет доходов от замороженных российских активов.
США за последние годы потратили на прямую поддержку украинского бюджета 30,2 миллиарда долларов и 1 миллиард долларов через кредит под доходы от российских активов.
Тройку лидеров среди основных украинских доноров замкнул Международный валютный фонд с финансированием на 13,4 миллиарда долларов. В пятерку также вошли Япония с совокупной помощью в 12 миллиардов долларов и Канада с 9 миллиардами.
При этом Всемирный банк и Великобритания направил Украине по 6 миллиардов долларов.
