Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы основные доноры украинского бюджета - 01.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260301/donory-867908656.html
Названы основные доноры украинского бюджета
Названы основные доноры украинского бюджета - 01.03.2026, ПРАЙМ
Названы основные доноры украинского бюджета
Западные страны и институты за последние четыре года профинансировали украинский бюджет на 171,4 миллиарда долларов, при этом основными донарами стали страны... | 01.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-01T04:18+0300
2026-03-01T04:18+0300
экономика
мировая экономика
финансы
сша
украина
япония
ес
всемирный банк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867908656.jpg?1772327881
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Западные страны и институты за последние четыре года профинансировали украинский бюджет на 171,4 миллиарда долларов, при этом основными донарами стали страны ЕС, США и Международный валютный фонд, подсчитало РИА Новости по данным украинского минфина. Так, ЕС с февраля 2022 года по февраль 2026 года перечислил Украине 88,9 миллиарда долларов, из которых 56,9 миллиарда долларов были прямым финансированием, а примерно 32 миллиарда долларов - в рамках кредитов за счет доходов от замороженных российских активов. США за последние годы потратили на прямую поддержку украинского бюджета 30,2 миллиарда долларов и 1 миллиард долларов через кредит под доходы от российских активов. Тройку лидеров среди основных украинских доноров замкнул Международный валютный фонд с финансированием на 13,4 миллиарда долларов. В пятерку также вошли Япония с совокупной помощью в 12 миллиардов долларов и Канада с 9 миллиардами. При этом Всемирный банк и Великобритания направил Украине по 6 миллиардов долларов.
сша
украина
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, финансы, сша, украина, япония, ес, всемирный банк
Экономика, Мировая экономика, Финансы, США, УКРАИНА, ЯПОНИЯ, ЕС, Всемирный банк
04:18 01.03.2026
 
Названы основные доноры украинского бюджета

Минфин Украины: Запад за четыре года профинансировал бюджет на 171,4 миллиарда долларов

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Западные страны и институты за последние четыре года профинансировали украинский бюджет на 171,4 миллиарда долларов, при этом основными донарами стали страны ЕС, США и Международный валютный фонд, подсчитало РИА Новости по данным украинского минфина.
Так, ЕС с февраля 2022 года по февраль 2026 года перечислил Украине 88,9 миллиарда долларов, из которых 56,9 миллиарда долларов были прямым финансированием, а примерно 32 миллиарда долларов - в рамках кредитов за счет доходов от замороженных российских активов.
США за последние годы потратили на прямую поддержку украинского бюджета 30,2 миллиарда долларов и 1 миллиард долларов через кредит под доходы от российских активов.
Тройку лидеров среди основных украинских доноров замкнул Международный валютный фонд с финансированием на 13,4 миллиарда долларов. В пятерку также вошли Япония с совокупной помощью в 12 миллиардов долларов и Канада с 9 миллиардами.
При этом Всемирный банк и Великобритания направил Украине по 6 миллиардов долларов.
 
ЭкономикаМировая экономикаФинансыСШАУКРАИНАЯПОНИЯЕСВсемирный банк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала