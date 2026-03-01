Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Отели в Дубае переполнены, рассказала туристка - 01.03.2026, ПРАЙМ
Отели в Дубае переполнены, рассказала туристка
Отели в Дубае переполнены, рассказала туристка - 01.03.2026, ПРАЙМ
Отели в Дубае переполнены, рассказала туристка
Отели в Дубае переполнены, туристы из России не могут заселиться в номера, сообщила РИА Новости туристка из Москвы Мария. | 01.03.2026, ПРАЙМ
туризм
бизнес
россия
дубай
москва
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Отели в Дубае переполнены, туристы из России не могут заселиться в номера, сообщила РИА Новости туристка из Москвы Мария. "Мы вчера заселились сами, как только увидели, что рейс отменен. Когда мы уже заселились и вышли в лобби, было полно народу, и сейчас мы не можем продлить свой номер на сегодняшние сутки", - поделилась она. Мария с мужем была вынуждена искать другой номер в день вылета, так как рейс перенесли во второй раз.
2026
туризм, бизнес, россия, дубай, москва
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Дубай, МОСКВА
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Отели в Дубае переполнены, туристы из России не могут заселиться в номера, сообщила РИА Новости туристка из Москвы Мария.
"Мы вчера заселились сами, как только увидели, что рейс отменен. Когда мы уже заселились и вышли в лобби, было полно народу, и сейчас мы не можем продлить свой номер на сегодняшние сутки", - поделилась она.
Мария с мужем была вынуждена искать другой номер в день вылета, так как рейс перенесли во второй раз.
 
