Россиянка рассказала об очередях за бензином в Дубае
2026-03-01T22:36+0300
мировая экономика
иран
сша
израиль
мид рф
в мире
РИМ, 1 мар – ПРАЙМ. Проживающая в Дубае россиянка Мария рассказала РИА Новости, что местные жители в субботу проводили в очередях на автозаправку по 40 минут, а в магазинах раскупили всю воду и энергетики на фоне эскалации вокруг Ирана. "Сегодня (в воскресенье – ред.) мы решили на всякий случай заправить машину. Моя подруга накануне простояла в пробке перед заправкой минут 40, но утром пробки уже не было. Вчера еще в магазине у дома раскупили всю воду и энергетики. Полки были полупустые, но сегодня все завезли. Мы закупились консервами с тунцом, водой и лапшой быстрого приготовления", - сказала собеседница агентства. США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
