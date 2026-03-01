Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянка рассказала об очередях за бензином в Дубае
Россиянка рассказала об очередях за бензином в Дубае
РИМ, 1 мар – ПРАЙМ. Проживающая в Дубае россиянка Мария рассказала РИА Новости, что местные жители в субботу проводили в очередях на автозаправку по 40 минут, а в магазинах раскупили всю воду и энергетики на фоне эскалации вокруг Ирана. "Сегодня (в воскресенье – ред.) мы решили на всякий случай заправить машину. Моя подруга накануне простояла в пробке перед заправкой минут 40, но утром пробки уже не было. Вчера еще в магазине у дома раскупили всю воду и энергетики. Полки были полупустые, но сегодня все завезли. Мы закупились консервами с тунцом, водой и лапшой быстрого приготовления", - сказала собеседница агентства. США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
22:36 01.03.2026
 
Россиянка рассказала об очередях за бензином в Дубае

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкДубай
Дубай - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2026
Дубай. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в медиабанк
РИМ, 1 мар – ПРАЙМ. Проживающая в Дубае россиянка Мария рассказала РИА Новости, что местные жители в субботу проводили в очередях на автозаправку по 40 минут, а в магазинах раскупили всю воду и энергетики на фоне эскалации вокруг Ирана.
"Сегодня (в воскресенье – ред.) мы решили на всякий случай заправить машину. Моя подруга накануне простояла в пробке перед заправкой минут 40, но утром пробки уже не было. Вчера еще в магазине у дома раскупили всю воду и энергетики. Полки были полупустые, но сегодня все завезли. Мы закупились консервами с тунцом, водой и лапшой быстрого приготовления", - сказала собеседница агентства.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
 
Мировая экономикаИРАНСШАИЗРАИЛЬМИД РФВ мире
 
 
