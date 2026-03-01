https://1prime.ru/20260301/egipet-867920021.html

Россияне начали платить 30 долларов за въездную визу в Египет

КАИР, 1 мар - ПРАЙМ. Россияне начали с 1 марта платить 30 долларов за въездную визу в Египет вместо 25, выяснил корреспондент РИА Новости, поговорив с прибывшими в страну туристами. "Да, сегодня я заплатила 30 долларов за визу", - рассказала туристка по имени Анастасия, прилетевшая в воскресенье в Хургаду. По словам другого туриста, в загранпаспорт после оплаты визы теперь вклеивают две марки – 25 долларов и пять. Нововведение не затрагивает тех, кто прилетает в Шарм-эш-Шейх на срок не более 15 дней и не планирует выезжать за пределы прибрежной зоны Синайского полуострова: для них по-прежнему действует так называемый "синайский штамп", за который не требуется платить. Ранее палата туристических компаний и агентств Египта сообщала, что стоимость въездной визы в страну вырастет с 1 марта с 25 долларов до 30. По подсчетам египетских СМИ, эта мера принесет в казну страны порядка 50 миллионов долларов. Глава управления туризма и гостиничного бизнеса в провинции Южный Синай Ахмед аш-Шейх заявил ранее РИА Новости, что повышение стоимости визы не повлияет на туристический поток в страну. Говоря в целом о туристах из России, он отметил, что они составляют 60-70% от общего числа отдыхающих на курортах Красного моря в Египте. В декабре 2025 года министерство туризма и древностей Египта заявляло, что решений о повышении стоимости въездной визы с 25 до 45 долларов не принималось, было решено установить только максимальный размер визового сбора. Ранее палата представителей (нижняя палата парламента Египта) одобрила законопроект правительства о внесении поправок в закон о взимании платы за услуги министерства иностранных дел. В законопроекте говорилось о введении дополнительного визового сбора в размере 20 долларов, что, по информации СМИ, должно было увеличить общую стоимость въездной визы до 45 долларов. Туристические палаты Египта просили власти не допустить повышения стоимости визы, выразив обеспокоенность, что это окажет негативное влияние на поток туристов. В начале декабря президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси утвердил законопроект.

