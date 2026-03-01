Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты рассказали, сколько россияне тратят на игрушки - 01.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260301/eksperty-867908891.html
Эксперты рассказали, сколько россияне тратят на игрушки
Эксперты рассказали, сколько россияне тратят на игрушки - 01.03.2026, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, сколько россияне тратят на игрушки
Расходы на питомцев воспринимаются россиянами как базовая потребность, сопоставимая с заботой о членах семьи, поэтому средний чек на игрушки для них в феврале... | 01.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-01T05:18+0300
2026-03-01T06:03+0300
бизнес
общество
экономика
юkassa
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867908891.jpg?1772334194
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Расходы на питомцев воспринимаются россиянами как базовая потребность, сопоставимая с заботой о членах семьи, поэтому средний чек на игрушки для них в феврале текущего года составил чуть больше 500 рублей, на наполнители - около 1200 рублей, а на корма - порядка 900 рублей, выяснили аналитики ЮKassa для РИА Новости в исследовании. "В категории игрушек: число покупок выросло на 9%, средний чек составил 558 рублей (+8%), наполнители: рост числа покупок на 4%, средний чек составил 1 215 рублей (+7%) и корма, где количество покупок увеличилось на 3%, средний чек составил 904 рубля (+6%)", - посчитали аналитики. Данное исследование посвящено дню кошек. И как отметила руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов Ирина Полякова, раньше кошку считали неприхотливым существом, то сегодня владельцы выстраивают для своих любимцев полноценную систему заботы - от сбалансированного рациона до регулярных визитов к ветеринару. "Данные сегмента ветеринарных услуг наглядно это иллюстрируют: оборот здесь вырос на 54%, число оплат - на 35%, а средний чек - на 14%, до 8 512 рублей", - сказала она. Эксперты отмечают, что в структуре продаж отчётливо видна тенденция замещения: растёт доля отечественных производителей и собственных торговых марок, особенно в сегменте кормов. Покупатели всё чаще находят российские премиальные линейки достойной альтернативой импортной продукции. Более того, владельцы кошек всё чаще выбирают не просто стандартные товары, но и премиальные линейки питания высокого качества, закупают товары большими партиями и расширяют набор регулярных покупок.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , юkassa
Бизнес, Общество , Экономика, ЮKassa
05:18 01.03.2026 (обновлено: 06:03 01.03.2026)
 
Эксперты рассказали, сколько россияне тратят на игрушки

Аналитики ЮKassa: россияне потратили на игрушки в феврале около 500 рублей

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Расходы на питомцев воспринимаются россиянами как базовая потребность, сопоставимая с заботой о членах семьи, поэтому средний чек на игрушки для них в феврале текущего года составил чуть больше 500 рублей, на наполнители - около 1200 рублей, а на корма - порядка 900 рублей, выяснили аналитики ЮKassa для РИА Новости в исследовании.
"В категории игрушек: число покупок выросло на 9%, средний чек составил 558 рублей (+8%), наполнители: рост числа покупок на 4%, средний чек составил 1 215 рублей (+7%) и корма, где количество покупок увеличилось на 3%, средний чек составил 904 рубля (+6%)", - посчитали аналитики.
Данное исследование посвящено дню кошек. И как отметила руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов Ирина Полякова, раньше кошку считали неприхотливым существом, то сегодня владельцы выстраивают для своих любимцев полноценную систему заботы - от сбалансированного рациона до регулярных визитов к ветеринару.
"Данные сегмента ветеринарных услуг наглядно это иллюстрируют: оборот здесь вырос на 54%, число оплат - на 35%, а средний чек - на 14%, до 8 512 рублей", - сказала она.
Эксперты отмечают, что в структуре продаж отчётливо видна тенденция замещения: растёт доля отечественных производителей и собственных торговых марок, особенно в сегменте кормов. Покупатели всё чаще находят российские премиальные линейки достойной альтернативой импортной продукции.
Более того, владельцы кошек всё чаще выбирают не просто стандартные товары, но и премиальные линейки питания высокого качества, закупают товары большими партиями и расширяют набор регулярных покупок.
 
ЭкономикаБизнесОбществоЮKassa
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала