https://1prime.ru/20260301/eksperty-867908891.html
Эксперты рассказали, сколько россияне тратят на игрушки
Эксперты рассказали, сколько россияне тратят на игрушки - 01.03.2026, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, сколько россияне тратят на игрушки
Расходы на питомцев воспринимаются россиянами как базовая потребность, сопоставимая с заботой о членах семьи, поэтому средний чек на игрушки для них в феврале... | 01.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-01T05:18+0300
2026-03-01T05:18+0300
2026-03-01T06:03+0300
бизнес
общество
экономика
юkassa
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867908891.jpg?1772334194
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Расходы на питомцев воспринимаются россиянами как базовая потребность, сопоставимая с заботой о членах семьи, поэтому средний чек на игрушки для них в феврале текущего года составил чуть больше 500 рублей, на наполнители - около 1200 рублей, а на корма - порядка 900 рублей, выяснили аналитики ЮKassa для РИА Новости в исследовании. "В категории игрушек: число покупок выросло на 9%, средний чек составил 558 рублей (+8%), наполнители: рост числа покупок на 4%, средний чек составил 1 215 рублей (+7%) и корма, где количество покупок увеличилось на 3%, средний чек составил 904 рубля (+6%)", - посчитали аналитики. Данное исследование посвящено дню кошек. И как отметила руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов Ирина Полякова, раньше кошку считали неприхотливым существом, то сегодня владельцы выстраивают для своих любимцев полноценную систему заботы - от сбалансированного рациона до регулярных визитов к ветеринару. "Данные сегмента ветеринарных услуг наглядно это иллюстрируют: оборот здесь вырос на 54%, число оплат - на 35%, а средний чек - на 14%, до 8 512 рублей", - сказала она. Эксперты отмечают, что в структуре продаж отчётливо видна тенденция замещения: растёт доля отечественных производителей и собственных торговых марок, особенно в сегменте кормов. Покупатели всё чаще находят российские премиальные линейки достойной альтернативой импортной продукции. Более того, владельцы кошек всё чаще выбирают не просто стандартные товары, но и премиальные линейки питания высокого качества, закупают товары большими партиями и расширяют набор регулярных покупок.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , юkassa
Бизнес, Общество , Экономика, ЮKassa
Эксперты рассказали, сколько россияне тратят на игрушки
Аналитики ЮKassa: россияне потратили на игрушки в феврале около 500 рублей
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Расходы на питомцев воспринимаются россиянами как базовая потребность, сопоставимая с заботой о членах семьи, поэтому средний чек на игрушки для них в феврале текущего года составил чуть больше 500 рублей, на наполнители - около 1200 рублей, а на корма - порядка 900 рублей, выяснили аналитики ЮKassa для РИА Новости в исследовании.
"В категории игрушек: число покупок выросло на 9%, средний чек составил 558 рублей (+8%), наполнители: рост числа покупок на 4%, средний чек составил 1 215 рублей (+7%) и корма, где количество покупок увеличилось на 3%, средний чек составил 904 рубля (+6%)", - посчитали аналитики.
Данное исследование посвящено дню кошек. И как отметила руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов Ирина Полякова, раньше кошку считали неприхотливым существом, то сегодня владельцы выстраивают для своих любимцев полноценную систему заботы - от сбалансированного рациона до регулярных визитов к ветеринару.
"Данные сегмента ветеринарных услуг наглядно это иллюстрируют: оборот здесь вырос на 54%, число оплат - на 35%, а средний чек - на 14%, до 8 512 рублей", - сказала она.
Эксперты отмечают, что в структуре продаж отчётливо видна тенденция замещения: растёт доля отечественных производителей и собственных торговых марок, особенно в сегменте кормов. Покупатели всё чаще находят российские премиальные линейки достойной альтернативой импортной продукции.
Более того, владельцы кошек всё чаще выбирают не просто стандартные товары, но и премиальные линейки питания высокого качества, закупают товары большими партиями и расширяют набор регулярных покупок.