Эстония увеличила закупки активированного угля из России до рекордной суммы

2026-03-01T06:48+0300

экономика

россия

эстония

индия

филиппины

евростат

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Эстония по итогам 2025 года увеличила закупки активированного угля из России до максимальной суммы за всю современную историю, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Так, в минувшем году эстонские компании увеличили импорт российского активированного угля на 16,8% в годовом выражении - до 490,7 тысячи евро. Согласно расчетам, сумма закупок достигла рекорда. Ведомство предоставляет данные с 1988 года. В результате по итогам 2025 года Россия поднялась до четвертого места среди крупнейших поставщиков активированного угля в Эстонию с долей в 7,6% от всех поставок. Годом ранее страна замыкала пятерку основных экспортеров. Также в топ-5 в 2025 году вошли Индия (28,5%), Филиппины (24,8%), Таиланд (10,6%) и Германия (6,9%).

2026

россия, эстония, индия, филиппины, евростат