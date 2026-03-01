Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эстония увеличила закупки активированного угля из России до рекордной суммы - 01.03.2026, ПРАЙМ
Эстония увеличила закупки активированного угля из России до рекордной суммы
Эстония увеличила закупки активированного угля из России до рекордной суммы - 01.03.2026, ПРАЙМ
Эстония увеличила закупки активированного угля из России до рекордной суммы
Эстония по итогам 2025 года увеличила закупки активированного угля из России до максимальной суммы за всю современную историю, подсчитало РИА Новости по данным... | 01.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-01T06:48+0300
2026-03-01T07:02+0300
экономика
россия
эстония
индия
филиппины
евростат
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867909898.jpg?1772337745
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Эстония по итогам 2025 года увеличила закупки активированного угля из России до максимальной суммы за всю современную историю, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Так, в минувшем году эстонские компании увеличили импорт российского активированного угля на 16,8% в годовом выражении - до 490,7 тысячи евро. Согласно расчетам, сумма закупок достигла рекорда. Ведомство предоставляет данные с 1988 года. В результате по итогам 2025 года Россия поднялась до четвертого места среди крупнейших поставщиков активированного угля в Эстонию с долей в 7,6% от всех поставок. Годом ранее страна замыкала пятерку основных экспортеров. Также в топ-5 в 2025 году вошли Индия (28,5%), Филиппины (24,8%), Таиланд (10,6%) и Германия (6,9%).
эстония
индия
филиппины
россия, эстония, индия, филиппины, евростат
Экономика, РОССИЯ, ЭСТОНИЯ, ИНДИЯ, ФИЛИППИНЫ, Евростат
06:48 01.03.2026 (обновлено: 07:02 01.03.2026)
 
Эстония увеличила закупки активированного угля из России до рекордной суммы

Евростат: Эстония в 2025 году купила активированного угля из России на рекордную сумму

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Эстония по итогам 2025 года увеличила закупки активированного угля из России до максимальной суммы за всю современную историю, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Так, в минувшем году эстонские компании увеличили импорт российского активированного угля на 16,8% в годовом выражении - до 490,7 тысячи евро. Согласно расчетам, сумма закупок достигла рекорда. Ведомство предоставляет данные с 1988 года.
В результате по итогам 2025 года Россия поднялась до четвертого места среди крупнейших поставщиков активированного угля в Эстонию с долей в 7,6% от всех поставок. Годом ранее страна замыкала пятерку основных экспортеров.
Также в топ-5 в 2025 году вошли Индия (28,5%), Филиппины (24,8%), Таиланд (10,6%) и Германия (6,9%).
 
ЭкономикаРОССИЯЭСТОНИЯИНДИЯФИЛИППИНЫЕвростат
 
 
