Экономист назвал Европу идеальным вассалом США

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс назвал Европу бесхребетной и заявил, что она "идеальный вассал США", на фоне нападения США и Израиля на Иран. "Европейские главы государств и правительств совершенно оторваны от истины. Они жалостно выклянчивают защиту у США. Европейские главы государств и правительств не придерживаются Устава ООН... Европа бесхребетная ... идеальный вассал США", - приводит слова Сакса немецкая газета Berliner Zeitung. Экономист напомнил, что после выхода США из ядерного соглашения с Ираном европейцы "возложили вину на Иран, а не на Штаты". Кроме того, по его мнению, США и Израиль намерены уничтожить ООН, при этом Европа "вносит вклад в это разрушение". Сакс также заявил, что США и Израиль "уже давно стремятся достигнуть полной региональной гегемонии", а попытки разрушить Иран представляют собой "ядро американо-израильской стратегии". "Мировая война возможна. Израиль и США могут обострить положение, если их первая атака не приведет в свержению правительства (Ирана - ред.). Это может спровоцировать цепную реакцию, так как у Ирана есть влиятельные союзники", - также считает экономист. США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана. МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.

