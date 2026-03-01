https://1prime.ru/20260301/gaz-867918934.html

Уровень запасов газа в хранилищах Европы опустился до 30 процентов

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Уровень запасов природного газа в подземных хранилищах Европы опустился до 30%, сообщила в воскресенье компания "Газпром". "Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы опустился до 30%, следует из данных Gas Infrastructure Europe на 27 февраля", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома". Организация отметила, что это один из самых низких показателей для конца февраля за историю наблюдений.Весь газ, закачанный в европейские ПХГ при подготовке к зиме, отобрали почти две недели назад, сейчас отбор идет из запасов предыдущих лет, уточнил "Газпром".Заполненность ПХГ Германии и Франции - ведущих экономик Европы - значительно меньше среднеевропейского: 20,6% и 21,4%, Нидерландов - 10,7%, обратило внимание предприятие."Поскольку сезон отбора из европейских газовых хранилищ обычно длится до конца марта - середины апреля, текущая ситуация существенно осложнит выполнение задачи по восполнению запасов", - подчеркнул "Газпром".

