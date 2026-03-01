Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Уровень запасов газа в хранилищах Европы опустился до 30 процентов - 01.03.2026, ПРАЙМ
Уровень запасов газа в хранилищах Европы опустился до 30 процентов
Уровень запасов газа в хранилищах Европы опустился до 30 процентов - 01.03.2026, ПРАЙМ
Уровень запасов газа в хранилищах Европы опустился до 30 процентов
Уровень запасов природного газа в подземных хранилищах Европы опустился до 30%, сообщила в воскресенье компания "Газпром". | 01.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-01T19:24+0300
2026-03-01T19:39+0300
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Уровень запасов природного газа в подземных хранилищах Европы опустился до 30%, сообщила в воскресенье компания "Газпром". "Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы опустился до 30%, следует из данных Gas Infrastructure Europe на 27 февраля", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома". Организация отметила, что это один из самых низких показателей для конца февраля за историю наблюдений.Весь газ, закачанный в европейские ПХГ при подготовке к зиме, отобрали почти две недели назад, сейчас отбор идет из запасов предыдущих лет, уточнил "Газпром".Заполненность ПХГ Германии и Франции - ведущих экономик Европы - значительно меньше среднеевропейского: 20,6% и 21,4%, Нидерландов - 10,7%, обратило внимание предприятие."Поскольку сезон отбора из европейских газовых хранилищ обычно длится до конца марта - середины апреля, текущая ситуация существенно осложнит выполнение задачи по восполнению запасов", - подчеркнул "Газпром".
19:24 01.03.2026 (обновлено: 19:39 01.03.2026)
 
Уровень запасов газа в хранилищах Европы опустился до 30 процентов

"Газпром": уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы опустился до 30%

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Уровень запасов природного газа в подземных хранилищах Европы опустился до 30%, сообщила в воскресенье компания "Газпром".
"Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы опустился до 30%, следует из данных Gas Infrastructure Europe на 27 февраля", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
Организация отметила, что это один из самых низких показателей для конца февраля за историю наблюдений.
Весь газ, закачанный в европейские ПХГ при подготовке к зиме, отобрали почти две недели назад, сейчас отбор идет из запасов предыдущих лет, уточнил "Газпром".
Заполненность ПХГ Германии и Франции - ведущих экономик Европы - значительно меньше среднеевропейского: 20,6% и 21,4%, Нидерландов - 10,7%, обратило внимание предприятие.
"Поскольку сезон отбора из европейских газовых хранилищ обычно длится до конца марта - середины апреля, текущая ситуация существенно осложнит выполнение задачи по восполнению запасов", - подчеркнул "Газпром".
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2026
Мировые рынки хорошо обеспечены нефтью и газом, заявил глава МЭА
