https://1prime.ru/20260301/germanija-867908522.html
В Германии продлили внешнее управление над долями Роснефти
В Германии продлили внешнее управление над долями Роснефти - 01.03.2026, ПРАЙМ
В Германии продлили внешнее управление над долями Роснефти
В Германии в очередной раз продлено внешнее управление над германскими долями Роснефти, сообщает издание Handeslblatt. | 01.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-01T03:02+0300
2026-03-01T03:02+0300
2026-03-01T03:02+0300
энергетика
банки
германия
бранденбург
бавария
роснефть
rosneft deutschland
федеральное сетевое агентство
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867908522.jpg?1772323366
БЕРЛИН, 1 мар - ПРАЙМ. В Германии в очередной раз продлено внешнее управление над германскими долями Роснефти, сообщает издание Handeslblatt.
"Rosneft в Германии остается под федеральным доверительным управлением", - пишет издание со ссылкой на министерство экономики.
Тем самым федеральное сырьевое агентство в очередной раз получит контроль над соответствующими долями в трех нефтеперерабатывающих заводах PCK Schwedt в земле Бранденбург, MiRO в городе Карлсруэ и Bayernoil в Баварии.
В прошлый раз правительство продлевало внешнее управление в сентябре 2025 года до 10 марта.
В сентябре 2022 года немецкие власти передали Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing под управление Федерального сетевого агентства Германии.
германия
бранденбург
бавария
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, германия, бранденбург, бавария, роснефть, rosneft deutschland, федеральное сетевое агентство
Энергетика, Банки, ГЕРМАНИЯ, Бранденбург, Бавария, Роснефть, Rosneft Deutschland, Федеральное сетевое агентство
В Германии продлили внешнее управление над долями Роснефти
Handeslblatt: в Германии продлили внешнее управление над долями Роснефти
БЕРЛИН, 1 мар - ПРАЙМ. В Германии в очередной раз продлено внешнее управление над германскими долями Роснефти, сообщает издание Handeslblatt.
"Rosneft в Германии остается под федеральным доверительным управлением", - пишет издание со ссылкой на министерство экономики.
Тем самым федеральное сырьевое агентство в очередной раз получит контроль над соответствующими долями в трех нефтеперерабатывающих заводах PCK Schwedt в земле Бранденбург, MiRO в городе Карлсруэ и Bayernoil в Баварии.
В прошлый раз правительство продлевало внешнее управление в сентябре 2025 года до 10 марта.
В сентябре 2022 года немецкие власти передали Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing под управление Федерального сетевого агентства Германии.