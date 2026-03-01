Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии продлили внешнее управление над долями Роснефти - 01.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260301/germanija-867908522.html
В Германии продлили внешнее управление над долями Роснефти
В Германии продлили внешнее управление над долями Роснефти - 01.03.2026, ПРАЙМ
В Германии продлили внешнее управление над долями Роснефти
В Германии в очередной раз продлено внешнее управление над германскими долями Роснефти, сообщает издание Handeslblatt. | 01.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-01T03:02+0300
2026-03-01T03:02+0300
энергетика
банки
германия
бранденбург
бавария
роснефть
rosneft deutschland
федеральное сетевое агентство
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867908522.jpg?1772323366
БЕРЛИН, 1 мар - ПРАЙМ. В Германии в очередной раз продлено внешнее управление над германскими долями Роснефти, сообщает издание Handeslblatt. "Rosneft в Германии остается под федеральным доверительным управлением", - пишет издание со ссылкой на министерство экономики. Тем самым федеральное сырьевое агентство в очередной раз получит контроль над соответствующими долями в трех нефтеперерабатывающих заводах PCK Schwedt в земле Бранденбург, MiRO в городе Карлсруэ и Bayernoil в Баварии. В прошлый раз правительство продлевало внешнее управление в сентябре 2025 года до 10 марта. В сентябре 2022 года немецкие власти передали Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing под управление Федерального сетевого агентства Германии.
германия
бранденбург
бавария
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, германия, бранденбург, бавария, роснефть, rosneft deutschland, федеральное сетевое агентство
Энергетика, Банки, ГЕРМАНИЯ, Бранденбург, Бавария, Роснефть, Rosneft Deutschland, Федеральное сетевое агентство
03:02 01.03.2026
 
В Германии продлили внешнее управление над долями Роснефти

Handeslblatt: в Германии продлили внешнее управление над долями Роснефти

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БЕРЛИН, 1 мар - ПРАЙМ. В Германии в очередной раз продлено внешнее управление над германскими долями Роснефти, сообщает издание Handeslblatt.
"Rosneft в Германии остается под федеральным доверительным управлением", - пишет издание со ссылкой на министерство экономики.
Тем самым федеральное сырьевое агентство в очередной раз получит контроль над соответствующими долями в трех нефтеперерабатывающих заводах PCK Schwedt в земле Бранденбург, MiRO в городе Карлсруэ и Bayernoil в Баварии.
В прошлый раз правительство продлевало внешнее управление в сентябре 2025 года до 10 марта.
В сентябре 2022 года немецкие власти передали Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing под управление Федерального сетевого агентства Германии.
 
ЭнергетикаБанкиГЕРМАНИЯБранденбургБаварияРоснефтьRosneft DeutschlandФедеральное сетевое агентство
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала