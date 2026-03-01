В Германии продлили внешнее управление над долями Роснефти

https://1prime.ru/20260301/germanija-867908522.html

В Германии в очередной раз продлено внешнее управление над германскими долями Роснефти, сообщает издание Handeslblatt.

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867908522.jpg?1772323366

БЕРЛИН, 1 мар - ПРАЙМ. В Германии в очередной раз продлено внешнее управление над германскими долями Роснефти, сообщает издание Handeslblatt. "Rosneft в Германии остается под федеральным доверительным управлением", - пишет издание со ссылкой на министерство экономики. Тем самым федеральное сырьевое агентство в очередной раз получит контроль над соответствующими долями в трех нефтеперерабатывающих заводах PCK Schwedt в земле Бранденбург, MiRO в городе Карлсруэ и Bayernoil в Баварии. В прошлый раз правительство продлевало внешнее управление в сентябре 2025 года до 10 марта. В сентябре 2022 года немецкие власти передали Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing под управление Федерального сетевого агентства Германии.

2026

банки, германия, бранденбург, бавария, роснефть, rosneft deutschland, федеральное сетевое агентство