Гонконг готов к колебаниям рынка из-за эскалации на Ближнем Востоке

ПЕКИН, 1 мар – ПРАЙМ. Гонконг располагает планами на случай непредвиденных финансовых потрясений, которые могут возникнуть в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, заявил в воскресенье секретарь по финансовым вопросам Гонконга Чэнь Маобо. "Мы будем очень осторожно относиться к финансовым рискам и колебаниям, у нас есть необходимые планы на случай непредвиденных обстоятельств", - сказал Чэнь Маобо, слова которого приводит местная телерадиокорпорация RTHK. Чиновник отметил, что у Гонконга не так много прямых торговых и инвестиционных связей с Ираном, но конфликт внес значительную неопределенность в мировую экономику. Он указал, что Гонконг готов к колебаниям рынка и даже к потенциальному притоку капитала с Ближнего Востока. "Например, на финансовых рынках будут наблюдаться довольно значительные колебания. Изменения в потоках капитала могут быть более быстрыми и неопределенными. Некоторый капитал из этого региона может захотеть переместиться в безопасные убежища, такие как Гонконг", — сказал Чэнь Маобо. Он добавил, что Гонконг вместе с тем продолжит оценивать потенциальное повышение транспортных расходов в международной торговле, а также цен на золото и нефть. США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

