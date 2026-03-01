Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России начал действовать новый ГОСТ по отделке в новостройках - 01.03.2026
В России начал действовать новый ГОСТ по отделке в новостройках
В России начал действовать новый ГОСТ по отделке в новостройках - 01.03.2026, ПРАЙМ
В России начал действовать новый ГОСТ по отделке в новостройках
Новый  ГОСТ Р 72509-2026 "Отделочные работы. Требования к результатам работ", который вводит единые критерии оценки качества отделки в новостройках, начал... | 01.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-01T00:22+0300
2026-03-01T00:22+0300
россия
росстандарт
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Новый  ГОСТ Р 72509-2026 "Отделочные работы. Требования к результатам работ", который вводит единые критерии оценки качества отделки в новостройках, начал действовать в России с 1 марта. Новый  ГОСТ охватывает основные виды внутренней отделки: штукатурные, облицовочные, малярные и обойные работы, устройство потолков и полов, а также закрепляет методы и средства контроля. Документ вводит систему восьми классов отделки, шесть из которых применяются для жилых помещений. В нем также подробно описываются методы измерений. Так, визуальный контроль окрашенных поверхностей предлагается проводить с расстояния двух метров при определенном освещении, что максимально приближает оценку к условиям реальной эксплуатации. Стандарт имеет добровольный характер применения. Как ранее пояснили в пресс-службе Росстандарта, обязательными требования стандарта становятся только в тех случаях, когда на него прямо ссылаются в договорной документации или нормативной базе. Это может происходить, если класс отделки и требования стандарта включены в договор долевого участия, проектную декларацию или техническое задание. В такой ситуации положения стандарта фактически трансформируются в договорное обязательство, подлежащее исполнению.  В Росстандарте также подчеркнули, что документ не имеет обратной силы и не распространяется автоматически на объекты, строительство которых начато до даты его введения в действие. Таким образом, для домов, строительство которых началось до 1 марта 2026 года, стандарт может применяться только добровольно или при его дополнительном включении в договорные отношения. В противном случае он не может служить основанием для признания отделки несоответствующей. 
россия, росстандарт
РОССИЯ, Росстандарт
00:22 01.03.2026
 
В России начал действовать новый ГОСТ по отделке в новостройках

Росстандарт ввел единые критерии оценки качества отделки в новостройках с 1 марта

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Новый  ГОСТ Р 72509-2026 "Отделочные работы. Требования к результатам работ", который вводит единые критерии оценки качества отделки в новостройках, начал действовать в России с 1 марта.
Новый  ГОСТ охватывает основные виды внутренней отделки: штукатурные, облицовочные, малярные и обойные работы, устройство потолков и полов, а также закрепляет методы и средства контроля. Документ вводит систему восьми классов отделки, шесть из которых применяются для жилых помещений.
В нем также подробно описываются методы измерений. Так, визуальный контроль окрашенных поверхностей предлагается проводить с расстояния двух метров при определенном освещении, что максимально приближает оценку к условиям реальной эксплуатации.
Стандарт имеет добровольный характер применения. Как ранее пояснили в пресс-службе Росстандарта, обязательными требования стандарта становятся только в тех случаях, когда на него прямо ссылаются в договорной документации или нормативной базе. Это может происходить, если класс отделки и требования стандарта включены в договор долевого участия, проектную декларацию или техническое задание. В такой ситуации положения стандарта фактически трансформируются в договорное обязательство, подлежащее исполнению. 
В Росстандарте также подчеркнули, что документ не имеет обратной силы и не распространяется автоматически на объекты, строительство которых начато до даты его введения в действие. Таким образом, для домов, строительство которых началось до 1 марта 2026 года, стандарт может применяться только добровольно или при его дополнительном включении в договорные отношения. В противном случае он не может служить основанием для признания отделки несоответствующей. 
 
РОССИЯ, Росстандарт
 
 
