В России начал действовать новый ГОСТ по отделке в новостройках

В России начал действовать новый ГОСТ по отделке в новостройках

2026-03-01T00:22+0300

россия

росстандарт

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Новый ГОСТ Р 72509-2026 "Отделочные работы. Требования к результатам работ", который вводит единые критерии оценки качества отделки в новостройках, начал действовать в России с 1 марта. Новый ГОСТ охватывает основные виды внутренней отделки: штукатурные, облицовочные, малярные и обойные работы, устройство потолков и полов, а также закрепляет методы и средства контроля. Документ вводит систему восьми классов отделки, шесть из которых применяются для жилых помещений. В нем также подробно описываются методы измерений. Так, визуальный контроль окрашенных поверхностей предлагается проводить с расстояния двух метров при определенном освещении, что максимально приближает оценку к условиям реальной эксплуатации. Стандарт имеет добровольный характер применения. Как ранее пояснили в пресс-службе Росстандарта, обязательными требования стандарта становятся только в тех случаях, когда на него прямо ссылаются в договорной документации или нормативной базе. Это может происходить, если класс отделки и требования стандарта включены в договор долевого участия, проектную декларацию или техническое задание. В такой ситуации положения стандарта фактически трансформируются в договорное обязательство, подлежащее исполнению. В Росстандарте также подчеркнули, что документ не имеет обратной силы и не распространяется автоматически на объекты, строительство которых начато до даты его введения в действие. Таким образом, для домов, строительство которых началось до 1 марта 2026 года, стандарт может применяться только добровольно или при его дополнительном включении в договорные отношения. В противном случае он не может служить основанием для признания отделки несоответствующей.

2026

