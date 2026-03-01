"Массовые убийства": в ООН потребовали ответа у фон дер Ляйен из-за Ирана
Дипломат при ООН Альбанезе потребовала ответа от фон дер Ляйен из-за Ирана
© AP Photo / Virginia MayoПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Представитель ООН по вопросам Палестины Франческа Альбанезе обратила внимание на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором она фактически выразили поддержку совместной операции США и Израиля против Ирана. Об этом дипломат написала в социальной сети X.
Альбанезе подчеркнула, что использование ядерной безопасности как оправдания при поддержке политики, угрожающей жизням миллионов, нельзя назвать лидерством — это очередной шаг к обострению конфликта.
Вчера Урсула фон дер Ляйен, возглавляющая Еврокомиссию, поддержала операцию США и Израиля в Иране, ссылаясь на санкции против Тегерана и Корпуса стражей исламской революции вследствие иранской ядерной программы.
Удары США и Израиля
В субботу Штаты вместе с Израилем инициировали военную операцию против Ирана. Всего за неделю до этого американская сторона обсуждала с исламской республикой "ядерное досье".
Тель-Авив заявил, что атакующие действия нацелены на предотвращение разработки ядерного оружия в Иране. Белый дом выразил намерение подорвать военно-морские и оборонные силы страны, а также призывал иранцев к свержению режима.
В ответ Иран атаковал объекты на территории Израиля и американские базы на Ближнем Востоке. СМИ сообщают об ударах не только по военной, но и по гражданской инфраструктуре внутри Ирана, что привело к многочисленным жертвам и пострадавшим. Россия резко осудила действия Вашингтона и Тель-Авива, заявив, что они подрывают принципы нераспространения ядерного оружия, и призвала к возобновлению переговоров. Сергей Лавров, глава МИД России, подчеркнул, что Москва готова содействовать мирному урегулированию, включая работу в рамках Совета Безопасности ООН.