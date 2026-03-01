https://1prime.ru/20260301/iran-867909607.html

"Массовые убийства": в ООН потребовали ответа у фон дер Ляйен из-за Ирана

2026-03-01T06:27+0300

МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Представитель ООН по вопросам Палестины Франческа Альбанезе обратила внимание на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором она фактически выразили поддержку совместной операции США и Израиля против Ирана. Об этом дипломат написала в социальной сети X. "Какие события развиваются? Агрессия США и Израиля? Массовые убийства десятков мирных жителей? Опасность ответных действий Ирана?", — заявила она. Альбанезе подчеркнула, что использование ядерной безопасности как оправдания при поддержке политики, угрожающей жизням миллионов, нельзя назвать лидерством — это очередной шаг к обострению конфликта. "Пусть граждане ЕС увидят, что подписывается от их имени", — подытожила дипломат. Вчера Урсула фон дер Ляйен, возглавляющая Еврокомиссию, поддержала операцию США и Израиля в Иране, ссылаясь на санкции против Тегерана и Корпуса стражей исламской революции вследствие иранской ядерной программы.Удары США и Израиля В субботу Штаты вместе с Израилем инициировали военную операцию против Ирана. Всего за неделю до этого американская сторона обсуждала с исламской республикой "ядерное досье". Тель-Авив заявил, что атакующие действия нацелены на предотвращение разработки ядерного оружия в Иране. Белый дом выразил намерение подорвать военно-морские и оборонные силы страны, а также призывал иранцев к свержению режима. В ответ Иран атаковал объекты на территории Израиля и американские базы на Ближнем Востоке. СМИ сообщают об ударах не только по военной, но и по гражданской инфраструктуре внутри Ирана, что привело к многочисленным жертвам и пострадавшим. Россия резко осудила действия Вашингтона и Тель-Авива, заявив, что они подрывают принципы нераспространения ядерного оружия, и призвала к возобновлению переговоров. Сергей Лавров, глава МИД России, подчеркнул, что Москва готова содействовать мирному урегулированию, включая работу в рамках Совета Безопасности ООН.

2026

