"Массовые убийства": в ООН потребовали ответа у фон дер Ляйен из-за Ирана - 01.03.2026
"Массовые убийства": в ООН потребовали ответа у фон дер Ляйен из-за Ирана
"Массовые убийства": в ООН потребовали ответа у фон дер Ляйен из-за Ирана - 01.03.2026, ПРАЙМ
"Массовые убийства": в ООН потребовали ответа у фон дер Ляйен из-за Ирана
Представитель ООН по вопросам Палестины Франческа Альбанезе обратила внимание на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором она фактически... | 01.03.2026, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0d/864504107_683:433:2518:1465_1920x0_80_0_0_439b5083c22c89ef4b05a7859ffeb04a.jpg
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Представитель ООН по вопросам Палестины Франческа Альбанезе обратила внимание на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором она фактически выразили поддержку совместной операции США и Израиля против Ирана. Об этом дипломат написала в социальной сети X. "Какие события развиваются? Агрессия США и Израиля? Массовые убийства десятков мирных жителей? Опасность ответных действий Ирана?", — заявила она. Альбанезе подчеркнула, что использование ядерной безопасности как оправдания при поддержке политики, угрожающей жизням миллионов, нельзя назвать лидерством — это очередной шаг к обострению конфликта. "Пусть граждане ЕС увидят, что подписывается от их имени", — подытожила дипломат. Вчера Урсула фон дер Ляйен, возглавляющая Еврокомиссию, поддержала операцию США и Израиля в Иране, ссылаясь на санкции против Тегерана и Корпуса стражей исламской революции вследствие иранской ядерной программы.Удары США и Израиля В субботу Штаты вместе с Израилем инициировали военную операцию против Ирана. Всего за неделю до этого американская сторона обсуждала с исламской республикой "ядерное досье". Тель-Авив заявил, что атакующие действия нацелены на предотвращение разработки ядерного оружия в Иране. Белый дом выразил намерение подорвать военно-морские и оборонные силы страны, а также призывал иранцев к свержению режима. В ответ Иран атаковал объекты на территории Израиля и американские базы на Ближнем Востоке. СМИ сообщают об ударах не только по военной, но и по гражданской инфраструктуре внутри Ирана, что привело к многочисленным жертвам и пострадавшим. Россия резко осудила действия Вашингтона и Тель-Авива, заявив, что они подрывают принципы нераспространения ядерного оружия, и призвала к возобновлению переговоров. Сергей Лавров, глава МИД России, подчеркнул, что Москва готова содействовать мирному урегулированию, включая работу в рамках Совета Безопасности ООН.
06:27 01.03.2026
 
"Массовые убийства": в ООН потребовали ответа у фон дер Ляйен из-за Ирана

Дипломат при ООН Альбанезе потребовала ответа от фон дер Ляйен из-за Ирана

© AP Photo / Virginia MayoПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2026
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Представитель ООН по вопросам Палестины Франческа Альбанезе обратила внимание на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором она фактически выразили поддержку совместной операции США и Израиля против Ирана. Об этом дипломат написала в социальной сети X.
"Какие события развиваются? Агрессия США и Израиля? Массовые убийства десятков мирных жителей? Опасность ответных действий Ирана?", — заявила она.
Альбанезе подчеркнула, что использование ядерной безопасности как оправдания при поддержке политики, угрожающей жизням миллионов, нельзя назвать лидерством — это очередной шаг к обострению конфликта.
"Пусть граждане ЕС увидят, что подписывается от их имени", — подытожила дипломат.
Вчера Урсула фон дер Ляйен, возглавляющая Еврокомиссию, поддержала операцию США и Израиля в Иране, ссылаясь на санкции против Тегерана и Корпуса стражей исламской революции вследствие иранской ядерной программы.

Удары США и Израиля

В субботу Штаты вместе с Израилем инициировали военную операцию против Ирана. Всего за неделю до этого американская сторона обсуждала с исламской республикой "ядерное досье".
Тель-Авив заявил, что атакующие действия нацелены на предотвращение разработки ядерного оружия в Иране. Белый дом выразил намерение подорвать военно-морские и оборонные силы страны, а также призывал иранцев к свержению режима.
В ответ Иран атаковал объекты на территории Израиля и американские базы на Ближнем Востоке. СМИ сообщают об ударах не только по военной, но и по гражданской инфраструктуре внутри Ирана, что привело к многочисленным жертвам и пострадавшим. Россия резко осудила действия Вашингтона и Тель-Авива, заявив, что они подрывают принципы нераспространения ядерного оружия, и призвала к возобновлению переговоров. Сергей Лавров, глава МИД России, подчеркнул, что Москва готова содействовать мирному урегулированию, включая работу в рамках Совета Безопасности ООН.
