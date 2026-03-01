https://1prime.ru/20260301/iran-867910281.html

"Россия отвлечется": во Франции предупредили о дерзком плане ЕС

"Россия отвлечется": во Франции предупредили о дерзком плане ЕС

МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Европейский Союз, возможно, использует военную операцию США и Израиля против Ирана как предлог для увеличения поддержки Киева. Об этом заявил Флориан Филиппо, лидер французской правой партии "Патриоты", на своем YouTube-канале. "Я знаю, что он (ЕС. — Прим. ред.) хочет вступить в войну на Украине. Я могу ожидать чего угодно, в том числе и использование Брюсселем этих якобы превентивных ударов для усиления помощи Киеву, если Россия отвлечется на помощь Тегерану", — сказал он.Филиппо подчеркнул, что европейские лидеры не случайно оказывают поддержку американским и израильским атакам на Иран, рассчитывая оказывать давление на Тегеран. "Но это не сработает, так что скоро они перейдут к военной фазе", — предупредил политик.Удары США и Израиля В субботу Штаты вместе с Израилем инициировали военную операцию против Ирана. Всего за неделю до этого американская сторона обсуждала с исламской республикой "ядерное досье". Тель-Авив заявил, что атакующие действия нацелены на предотвращение разработки ядерного оружия в Иране. Белый дом выразил намерение подорвать военно-морские и оборонные силы страны, а также призывал иранцев к свержению режима. В ответ Иран атаковал объекты на территории Израиля и американские базы на Ближнем Востоке. СМИ сообщают об ударах не только по военной, но и по гражданской инфраструктуре внутри Ирана, что привело к многочисленным жертвам и пострадавшим.Россия резко осудила действия Вашингтона и Тель-Авива, заявив, что они подрывают принципы нераспространения ядерного оружия, и призвала к возобновлению переговоров. Сергей Лавров, глава МИД России, подчеркнул, что Москва готова содействовать мирному урегулированию, включая работу в рамках Совета Безопасности ООН.

