https://1prime.ru/20260301/iran-867910980.html

В США вспомнили слова Путина после провала атаки на Иран

В США вспомнили слова Путина после провала атаки на Иран - 01.03.2026, ПРАЙМ

В США вспомнили слова Путина после провала атаки на Иран

В эфире YouTube-канала Glenn Diesen экс-аналитик ЦРУ Скотт Риттер, обсуждая результаты операции против Ирана, вспомнил слова президента России Владимира Путина... | 01.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-01T07:38+0300

2026-03-01T07:38+0300

2026-03-01T07:38+0300

в мире

иран

израиль

сша

скотт риттер

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699273_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb1013fb025bf6674a89c289e025e55c.jpg

МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. В эфире YouTube-канала Glenn Diesen экс-аналитик ЦРУ Скотт Риттер, обсуждая результаты операции против Ирана, вспомнил слова президента России Владимира Путина и высказал мнение, что американский президент Дональд Трамп уничтожил свою политическую карьеру. "Как это было в случае с Россией и Украиной, Владимир Путин объяснял важность не просто завершения войны, а завершения таким образом, чтобы были учтены коренные причины конфликта для того, чтобы он не разгорелся снова через пять или десять лет", — сказал он. Таким образом Риттер ответил на вопрос о действиях, которые Иран может предпринять в ответ на агрессию США и Израиля. Эксперт полагает, что если в Иране не произойдет смена режима, это будет означать победу над США и Израилем и доказательство того, что заявленные цели недостижимы."Думаю, Дональд Трамп совершил политическое самоубийство. Если он не победит быстро и решительно, он проиграет промежуточные выборы, ему объявят импичмент и, возможно, осудят. Это будет его конец", — отметил Риттер. Экс-разведчик также добавил, что аналогичная участь может ожидать и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в случае решительного ответа Ирана. Тогда Нетаньяху может потерять доверие как лидер и лишиться власти.Удары США и ИзраиляВ субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.Власти Ирана признали гибель верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Корпус стражей исламской революции пообещал, что его смерь не останется безнаказанной, и объявил о начале "самой ожесточенной наступательной операции в истории вооруженных сил" страны.В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.

иран

израиль

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

в мире, иран, израиль, сша, скотт риттер, владимир путин, дональд трамп