Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США вспомнили слова Путина после провала атаки на Иран - 01.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260301/iran-867910980.html
В США вспомнили слова Путина после провала атаки на Иран
В США вспомнили слова Путина после провала атаки на Иран - 01.03.2026, ПРАЙМ
В США вспомнили слова Путина после провала атаки на Иран
В эфире YouTube-канала Glenn Diesen экс-аналитик ЦРУ Скотт Риттер, обсуждая результаты операции против Ирана, вспомнил слова президента России Владимира Путина... | 01.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-01T07:38+0300
2026-03-01T07:38+0300
в мире
иран
израиль
сша
скотт риттер
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699273_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb1013fb025bf6674a89c289e025e55c.jpg
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. В эфире YouTube-канала Glenn Diesen экс-аналитик ЦРУ Скотт Риттер, обсуждая результаты операции против Ирана, вспомнил слова президента России Владимира Путина и высказал мнение, что американский президент Дональд Трамп уничтожил свою политическую карьеру. "Как это было в случае с Россией и Украиной, Владимир Путин объяснял важность не просто завершения войны, а завершения таким образом, чтобы были учтены коренные причины конфликта для того, чтобы он не разгорелся снова через пять или десять лет", — сказал он. Таким образом Риттер ответил на вопрос о действиях, которые Иран может предпринять в ответ на агрессию США и Израиля. Эксперт полагает, что если в Иране не произойдет смена режима, это будет означать победу над США и Израилем и доказательство того, что заявленные цели недостижимы."Думаю, Дональд Трамп совершил политическое самоубийство. Если он не победит быстро и решительно, он проиграет промежуточные выборы, ему объявят импичмент и, возможно, осудят. Это будет его конец", — отметил Риттер. Экс-разведчик также добавил, что аналогичная участь может ожидать и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в случае решительного ответа Ирана. Тогда Нетаньяху может потерять доверие как лидер и лишиться власти.Удары США и ИзраиляВ субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.Власти Ирана признали гибель верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Корпус стражей исламской революции пообещал, что его смерь не останется безнаказанной, и объявил о начале "самой ожесточенной наступательной операции в истории вооруженных сил" страны.В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
иран
израиль
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699273_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_52c356dd51e56fb44ff7b0c1867a93cc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, иран, израиль, сша, скотт риттер, владимир путин, дональд трамп
В мире, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, США, Скотт Риттер, Владимир Путин, Дональд Трамп
07:38 01.03.2026
 
В США вспомнили слова Путина после провала атаки на Иран

Риттер после ударов по Ирану напомнил о словах Путина об устранении первопричин конфликтов

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАмериканский флаг на одной из улиц в Вашингтоне
Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. В эфире YouTube-канала Glenn Diesen экс-аналитик ЦРУ Скотт Риттер, обсуждая результаты операции против Ирана, вспомнил слова президента России Владимира Путина и высказал мнение, что американский президент Дональд Трамп уничтожил свою политическую карьеру.
"Как это было в случае с Россией и Украиной, Владимир Путин объяснял важность не просто завершения войны, а завершения таким образом, чтобы были учтены коренные причины конфликта для того, чтобы он не разгорелся снова через пять или десять лет", — сказал он.
Таким образом Риттер ответил на вопрос о действиях, которые Иран может предпринять в ответ на агрессию США и Израиля. Эксперт полагает, что если в Иране не произойдет смена режима, это будет означать победу над США и Израилем и доказательство того, что заявленные цели недостижимы.
"Думаю, Дональд Трамп совершил политическое самоубийство. Если он не победит быстро и решительно, он проиграет промежуточные выборы, ему объявят импичмент и, возможно, осудят. Это будет его конец", — отметил Риттер.
Экс-разведчик также добавил, что аналогичная участь может ожидать и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в случае решительного ответа Ирана. Тогда Нетаньяху может потерять доверие как лидер и лишиться власти.

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".
В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.
Власти Ирана признали гибель верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Корпус стражей исламской революции пообещал, что его смерь не останется безнаказанной, и объявил о начале "самой ожесточенной наступательной операции в истории вооруженных сил" страны.
В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
 
В миреИРАНИЗРАИЛЬСШАСкотт РиттерВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала