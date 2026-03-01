В США вспомнили слова Путина после провала атаки на Иран
Риттер после ударов по Ирану напомнил о словах Путина об устранении первопричин конфликтов
© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАмериканский флаг на одной из улиц в Вашингтоне
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. В эфире YouTube-канала Glenn Diesen экс-аналитик ЦРУ Скотт Риттер, обсуждая результаты операции против Ирана, вспомнил слова президента России Владимира Путина и высказал мнение, что американский президент Дональд Трамп уничтожил свою политическую карьеру.
"Как это было в случае с Россией и Украиной, Владимир Путин объяснял важность не просто завершения войны, а завершения таким образом, чтобы были учтены коренные причины конфликта для того, чтобы он не разгорелся снова через пять или десять лет", — сказал он.
"Думаю, Дональд Трамп совершил политическое самоубийство. Если он не победит быстро и решительно, он проиграет промежуточные выборы, ему объявят импичмент и, возможно, осудят. Это будет его конец", — отметил Риттер.
Экс-разведчик также добавил, что аналогичная участь может ожидать и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в случае решительного ответа Ирана. Тогда Нетаньяху может потерять доверие как лидер и лишиться власти.
Удары США и Израиля
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".
В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.
Власти Ирана признали гибель верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Корпус стражей исламской революции пообещал, что его смерь не останется безнаказанной, и объявил о начале "самой ожесточенной наступательной операции в истории вооруженных сил" страны.
В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.