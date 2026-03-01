https://1prime.ru/20260301/iran-867921025.html

"На грани краха". В Финляндии внезапно высказались об операции США в Иране

МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Судьба человечества висит на волоске на фоне операции США и Израиля против Ирана, высказался член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X."Две новые войны всего за одну неделю: Афганистан — Пакистан, Израиль — США — Иран. Как долго мир сможет просуществовать при такой скорости начала новых конфликтов? Я считаю, что человечество на грани краха", — написал он.Политик также подчеркнул, что "уже слишком много ядерных держав находятся в состоянии войны", что представляет собой серьезную опасность.Атаки Соединенных Штатов и ИзраиляВ субботу Соединенные Штаты и Израиль начали обширную военную кампанию против Ирана. Несмотря на то, что неделей ранее Америка вела переговоры с исламской республикой по поводу "ядерного досье".В Тель-Авиве заявили, что удары направлены на то, чтобы предотвратить создание Тегераном ядерного арсенала. Президент США, со своей стороны, выразил намерение уничтожить иранский военно-морской флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан Ирана к свержению нынешнего режима.В ответ на это Иран нанес удары по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.СМИ сообщают, что ракеты поразили не только военные, но и гражданские объекты на территории Ирана. Указывается на значительное число погибших и раненых.В России заявили, что действия Вашингтона и Тель-Авива не способствуют нераспространению ядерного оружия, и призвали вернуться к переговорам. Министр иностранных дел Сергей Лавровотметил, что Москва готова помочь в разрешении ситуации, в том числе через Совещание Безопасности ООН.

