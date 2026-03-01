"Каждый раз". Во Франции указали США на ошибки по Ирану
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Читатели издания Le Figaro активно обсуждают негативную реакцию американских демократов на операцию США и Израиля против Ирана.
"Сказанное ими — не глупость, все эти конфликты заканчиваются плохо: Вьетнам, Сирия, Афганистан и так далее. Уроки истории не усваиваются!" — написал другой.
"К большому разочарованию поджигателей войны и тех, кто сеет раздор в комментариях, важно помнить, что каждый раз, когда американцы осуществляли интервенцию на Ближнем Востоке, она заканчивалась неудачей", — обрушился с критикой третий.
"Дональд Трамп критиковал своих предшественников-демократов за вовлечение США в конфликты. До и во время своей предвыборной кампании он обещал, что не будет начинать военные операции. Мы все знаем, чем это закончилось", — заключил еще один пользователь.
В субботу конгрессмен-демократ Джим Хаймс заявил, что удары США по Ирану являются "войной по собственному выбору" без стратегического плана завершения, а администрация не обратилась в конгресс за обязательным разрешением на применение силы. Влиятельная сенатор-демократ Элизабет Уоррен также раскритиковала Трампа после ударов по Ирану, заявив, что его лозунг "Америка прежде всего" не оправдывает втягивание страны в новую бесконечную войну с Тегераном на фоне нерешенных внутренних проблем в США.
Атаки Соединенных Штатов и Израиля
В субботу Соединенные Штаты и Израиль начали обширную военную кампанию против Ирана. Несмотря на то, что неделей ранее Америка вела переговоры с исламской республикой по поводу "ядерного досье".
В Тель-Авиве заявили, что удары направлены на то, чтобы предотвратить создание Тегераном ядерного арсенала. Президент США, со своей стороны, выразил намерение уничтожить иранский военно-морской флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан Ирана к свержению нынешнего режима.
В ответ на это Иран нанес удары по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.
СМИ сообщают, что ракеты поразили не только военные, но и гражданские объекты на территории Ирана. Указывается на значительное число погибших и раненых.
В России заявили, что действия Вашингтона и Тель-Авива не способствуют нераспространению ядерного оружия, и призвали вернуться к переговорам. Министр иностранных дел Сергей Лавровотметил, что Москва готова помочь в разрешении ситуации, в том числе через Совещание Безопасности ООН.