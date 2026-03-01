Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Каждый раз". Во Франции указали США на ошибки по Ирану - 01.03.2026
"Каждый раз". Во Франции указали США на ошибки по Ирану
"Каждый раз". Во Франции указали США на ошибки по Ирану - 01.03.2026, ПРАЙМ
"Каждый раз". Во Франции указали США на ошибки по Ирану
Читатели издания Le Figaro активно обсуждают негативную реакцию американских демократов на операцию США и Израиля против Ирана. | 01.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-01T23:07+0300
2026-03-01T23:07+0300
иран
сша
израиль
дональд трамп
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/84098/17/840981733_0:89:3093:1829_1920x0_80_0_0_a49d6aef17bfa29b3073b068eb26454f.jpg
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Читатели издания Le Figaro активно обсуждают негативную реакцию американских демократов на операцию США и Израиля против Ирана."Как было в Ираке и Ливии, американские атаки только усилят региональный хаос", — отметил один из читателей."Сказанное ими — не глупость, все эти конфликты заканчиваются плохо: Вьетнам, Сирия, Афганистан и так далее. Уроки истории не усваиваются!" — написал другой."К большому разочарованию поджигателей войны и тех, кто сеет раздор в комментариях, важно помнить, что каждый раз, когда американцы осуществляли интервенцию на Ближнем Востоке, она заканчивалась неудачей", — обрушился с критикой третий."Дональд Трамп критиковал своих предшественников-демократов за вовлечение США в конфликты. До и во время своей предвыборной кампании он обещал, что не будет начинать военные операции. Мы все знаем, чем это закончилось", — заключил еще один пользователь.В субботу конгрессмен-демократ Джим Хаймс заявил, что удары США по Ирану являются "войной по собственному выбору" без стратегического плана завершения, а администрация не обратилась в конгресс за обязательным разрешением на применение силы. Влиятельная сенатор-демократ Элизабет Уоррен также раскритиковала Трампа после ударов по Ирану, заявив, что его лозунг "Америка прежде всего" не оправдывает втягивание страны в новую бесконечную войну с Тегераном на фоне нерешенных внутренних проблем в США.Атаки Соединенных Штатов и ИзраиляВ субботу Соединенные Штаты и Израиль начали обширную военную кампанию против Ирана. Несмотря на то, что неделей ранее Америка вела переговоры с исламской республикой по поводу "ядерного досье".В Тель-Авиве заявили, что удары направлены на то, чтобы предотвратить создание Тегераном ядерного арсенала. Президент США, со своей стороны, выразил намерение уничтожить иранский военно-морской флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан Ирана к свержению нынешнего режима.В ответ на это Иран нанес удары по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.СМИ сообщают, что ракеты поразили не только военные, но и гражданские объекты на территории Ирана. Указывается на значительное число погибших и раненых.В России заявили, что действия Вашингтона и Тель-Авива не способствуют нераспространению ядерного оружия, и призвали вернуться к переговорам. Министр иностранных дел Сергей Лавровотметил, что Москва готова помочь в разрешении ситуации, в том числе через Совещание Безопасности ООН.
иран
сша
израиль
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
иран, сша, израиль, дональд трамп, оон
ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Дональд Трамп, ООН
23:07 01.03.2026
 

"Каждый раз". Во Франции указали США на ошибки по Ирану

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкИран
Иран - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2026
Иран. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Читатели издания Le Figaro активно обсуждают негативную реакцию американских демократов на операцию США и Израиля против Ирана.
"Как было в Ираке и Ливии, американские атаки только усилят региональный хаос", — отметил один из читателей.
"Сказанное ими — не глупость, все эти конфликты заканчиваются плохо: Вьетнам, Сирия, Афганистан и так далее. Уроки истории не усваиваются!" — написал другой.
"К большому разочарованию поджигателей войны и тех, кто сеет раздор в комментариях, важно помнить, что каждый раз, когда американцы осуществляли интервенцию на Ближнем Востоке, она заканчивалась неудачей", — обрушился с критикой третий.
"Дональд Трамп критиковал своих предшественников-демократов за вовлечение США в конфликты. До и во время своей предвыборной кампании он обещал, что не будет начинать военные операции. Мы все знаем, чем это закончилось", — заключил еще один пользователь.
В субботу конгрессмен-демократ Джим Хаймс заявил, что удары США по Ирану являются "войной по собственному выбору" без стратегического плана завершения, а администрация не обратилась в конгресс за обязательным разрешением на применение силы. Влиятельная сенатор-демократ Элизабет Уоррен также раскритиковала Трампа после ударов по Ирану, заявив, что его лозунг "Америка прежде всего" не оправдывает втягивание страны в новую бесконечную войну с Тегераном на фоне нерешенных внутренних проблем в США.
Атаки Соединенных Штатов и Израиля

В субботу Соединенные Штаты и Израиль начали обширную военную кампанию против Ирана. Несмотря на то, что неделей ранее Америка вела переговоры с исламской республикой по поводу "ядерного досье".
В Тель-Авиве заявили, что удары направлены на то, чтобы предотвратить создание Тегераном ядерного арсенала. Президент США, со своей стороны, выразил намерение уничтожить иранский военно-морской флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан Ирана к свержению нынешнего режима.
В ответ на это Иран нанес удары по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.
СМИ сообщают, что ракеты поразили не только военные, но и гражданские объекты на территории Ирана. Указывается на значительное число погибших и раненых.
В России заявили, что действия Вашингтона и Тель-Авива не способствуют нераспространению ядерного оружия, и призвали вернуться к переговорам. Министр иностранных дел Сергей Лавровотметил, что Москва готова помочь в разрешении ситуации, в том числе через Совещание Безопасности ООН.
ИРАН США ИЗРАИЛЬ Дональд Трамп ООН
 
 
