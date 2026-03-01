https://1prime.ru/20260301/iran-867921210.html

"Каждый раз". Во Франции указали США на ошибки по Ирану

"Каждый раз". Во Франции указали США на ошибки по Ирану - 01.03.2026, ПРАЙМ

"Каждый раз". Во Франции указали США на ошибки по Ирану

Читатели издания Le Figaro активно обсуждают негативную реакцию американских демократов на операцию США и Израиля против Ирана. | 01.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-01T23:07+0300

2026-03-01T23:07+0300

2026-03-01T23:07+0300

иран

сша

израиль

дональд трамп

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/84098/17/840981733_0:89:3093:1829_1920x0_80_0_0_a49d6aef17bfa29b3073b068eb26454f.jpg

МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Читатели издания Le Figaro активно обсуждают негативную реакцию американских демократов на операцию США и Израиля против Ирана."Как было в Ираке и Ливии, американские атаки только усилят региональный хаос", — отметил один из читателей."Сказанное ими — не глупость, все эти конфликты заканчиваются плохо: Вьетнам, Сирия, Афганистан и так далее. Уроки истории не усваиваются!" — написал другой."К большому разочарованию поджигателей войны и тех, кто сеет раздор в комментариях, важно помнить, что каждый раз, когда американцы осуществляли интервенцию на Ближнем Востоке, она заканчивалась неудачей", — обрушился с критикой третий."Дональд Трамп критиковал своих предшественников-демократов за вовлечение США в конфликты. До и во время своей предвыборной кампании он обещал, что не будет начинать военные операции. Мы все знаем, чем это закончилось", — заключил еще один пользователь.В субботу конгрессмен-демократ Джим Хаймс заявил, что удары США по Ирану являются "войной по собственному выбору" без стратегического плана завершения, а администрация не обратилась в конгресс за обязательным разрешением на применение силы. Влиятельная сенатор-демократ Элизабет Уоррен также раскритиковала Трампа после ударов по Ирану, заявив, что его лозунг "Америка прежде всего" не оправдывает втягивание страны в новую бесконечную войну с Тегераном на фоне нерешенных внутренних проблем в США.Атаки Соединенных Штатов и ИзраиляВ субботу Соединенные Штаты и Израиль начали обширную военную кампанию против Ирана. Несмотря на то, что неделей ранее Америка вела переговоры с исламской республикой по поводу "ядерного досье".В Тель-Авиве заявили, что удары направлены на то, чтобы предотвратить создание Тегераном ядерного арсенала. Президент США, со своей стороны, выразил намерение уничтожить иранский военно-морской флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан Ирана к свержению нынешнего режима.В ответ на это Иран нанес удары по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.СМИ сообщают, что ракеты поразили не только военные, но и гражданские объекты на территории Ирана. Указывается на значительное число погибших и раненых.В России заявили, что действия Вашингтона и Тель-Авива не способствуют нераспространению ядерного оружия, и призвали вернуться к переговорам. Министр иностранных дел Сергей Лавровотметил, что Москва готова помочь в разрешении ситуации, в том числе через Совещание Безопасности ООН.

https://1prime.ru/20260301/iran-867921025.html

https://1prime.ru/20260301/tramp-867920835.html

https://1prime.ru/20260301/iran-867915570.html

иран

сша

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, сша, израиль, дональд трамп, оон