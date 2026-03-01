Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Самый серьезный риск". Выпад Трампа против Ирана ужаснул Запад
"Самый серьезный риск". Выпад Трампа против Ирана ужаснул Запад
США не смогли дать вразумительное объяснение агрессии против Ирана, пишет Le Monde. | 01.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-01T23:11+0300
2026-03-01T23:11+0300
иран
сша
израиль
дональд трамп
оон
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. США не смогли дать вразумительное объяснение агрессии против Ирана, пишет Le Monde."Дональд Трамп построил свою политическую карьеру на отказе от дорогостоящих и бесконечных внешнеполитических авантюр. И вот теперь он вверг США и Ближний Восток в пучину нового противостояния. Отказавшись от дипломатического пути урегулирования, который он счел бесперспективным, президент США начал против Ирана военную кампанию с непредсказуемой продолжительностью, неопределенной стоимостью и сомнительным обоснованием", — говорится в статье.По словам автора публикации, глава Белого дома "пошел на самый серьезный риск в своей жизни", решив начать совместную с Израилем операцию против Ирана.Атаки Соединенных Штатов и ИзраиляВ субботу Соединенные Штаты и Израиль начали обширную военную кампанию против Ирана. Несмотря на то, что неделей ранее Америка вела переговоры с исламской республикой по поводу "ядерного досье".В Тель-Авиве заявили, что удары направлены на то, чтобы предотвратить создание Тегераном ядерного арсенала. Президент США, со своей стороны, выразил намерение уничтожить иранский военно-морской флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан Ирана к свержению нынешнего режима.В ответ на это Иран нанес удары по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.СМИ сообщают, что ракеты поразили не только военные, но и гражданские объекты на территории Ирана. Указывается на значительное число погибших и раненых.В России заявили, что действия Вашингтона и Тель-Авива не способствуют нераспространению ядерного оружия, и призвали вернуться к переговорам. Министр иностранных дел Сергей Лавровотметил, что Москва готова помочь в разрешении ситуации, в том числе через Совещание Безопасности ООН.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
иран
сша
израиль
иран, сша, израиль, дональд трамп, оон
ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Дональд Трамп, ООН
23:11 01.03.2026
 
"Самый серьезный риск". Выпад Трампа против Ирана ужаснул Запад

Le Monde: США не привели внятного обоснования началу военной операции в Иране

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. США не смогли дать вразумительное объяснение агрессии против Ирана, пишет Le Monde.
"Дональд Трамп построил свою политическую карьеру на отказе от дорогостоящих и бесконечных внешнеполитических авантюр. И вот теперь он вверг США и Ближний Восток в пучину нового противостояния. Отказавшись от дипломатического пути урегулирования, который он счел бесперспективным, президент США начал против Ирана военную кампанию с непредсказуемой продолжительностью, неопределенной стоимостью и сомнительным обоснованием", — говорится в статье.
"Никогда не оставит". В США рассказали о планах Трампа в Иране
Вчера, 23:09
По словам автора публикации, глава Белого дома "пошел на самый серьезный риск в своей жизни", решив начать совместную с Израилем операцию против Ирана.

Атаки Соединенных Штатов и Израиля

В субботу Соединенные Штаты и Израиль начали обширную военную кампанию против Ирана. Несмотря на то, что неделей ранее Америка вела переговоры с исламской республикой по поводу "ядерного досье".
В Тель-Авиве заявили, что удары направлены на то, чтобы предотвратить создание Тегераном ядерного арсенала. Президент США, со своей стороны, выразил намерение уничтожить иранский военно-морской флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан Ирана к свержению нынешнего режима.
"На грани краха". В Финляндии внезапно высказались об операции США в Иране
Вчера, 23:03
В ответ на это Иран нанес удары по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.
СМИ сообщают, что ракеты поразили не только военные, но и гражданские объекты на территории Ирана. Указывается на значительное число погибших и раненых.
В России заявили, что действия Вашингтона и Тель-Авива не способствуют нераспространению ядерного оружия, и призвали вернуться к переговорам. Министр иностранных дел Сергей Лавровотметил, что Москва готова помочь в разрешении ситуации, в том числе через Совещание Безопасности ООН.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
На Западе рассказали о проблеме, с которой столкнется Трамп из-за Ирана
Вчера, 22:57
 
ИРАНСШАИЗРАИЛЬДональд ТрампООН
 
 
Заголовок открываемого материала