СМИ рассказали, с каким разочарование столкнется Трамп в Иране

СМИ рассказали, с каким разочарование столкнется Трамп в Иране - 01.03.2026, ПРАЙМ

СМИ рассказали, с каким разочарование столкнется Трамп в Иране

Военная операция США и Израиля против Ирана не приведет к смене режима в Тегеране, передает Al Jazeera. | 01.03.2026, ПРАЙМ

иран

израиль

сша

оон

МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Военная операция США и Израиля против Ирана не приведет к смене режима в Тегеране, передает Al Jazeera."Удары по обезглавливанию" со стороны США и Израиля, вероятно, продолжатся, но даже в случае успеха они не приведут к смене режима", — говорится в материале.Аналитики считают, что основной задачей американских властей "станет поиск соглашения о прекращении огня", причем позиции Ирана на переговорах усилятся, а Трампу придется резко менять риторику.Атаки Соединенных Штатов и ИзраиляВ субботу Соединенные Штаты и Израиль начали обширную военную кампанию против Ирана. Несмотря на то, что неделей ранее Америка вела переговоры с исламской республикой по поводу "ядерного досье".В Тель-Авиве заявили, что удары направлены на то, чтобы предотвратить создание Тегераном ядерного арсенала. Президент США, со своей стороны, выразил намерение уничтожить иранский военно-морской флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан Ирана к свержению нынешнего режима.В ответ на это Иран нанес удары по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.СМИ сообщают, что ракеты поразили не только военные, но и гражданские объекты на территории Ирана. Указывается на значительное число погибших и раненых.В России заявили, что действия Вашингтона и Тель-Авива не способствуют нераспространению ядерного оружия, и призвали вернуться к переговорам. Министр иностранных дел Сергей Лавровотметил, что Москва готова помочь в разрешении ситуации, в том числе через Совещание Безопасности ООН.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

2026

