СМИ рассказали, с каким разочарование столкнется Трамп в Иране
Al Jazeera: военная операция США и Израиля не приведет к смене режима в Иране
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Военная операция США и Израиля против Ирана не приведет к смене режима в Тегеране, передает Al Jazeera.
Аналитики считают, что основной задачей американских властей "станет поиск соглашения о прекращении огня", причем позиции Ирана на переговорах усилятся, а Трампу придется резко менять риторику.
Атаки Соединенных Штатов и Израиля
В субботу Соединенные Штаты и Израиль начали обширную военную кампанию против Ирана. Несмотря на то, что неделей ранее Америка вела переговоры с исламской республикой по поводу "ядерного досье".
В Тель-Авиве заявили, что удары направлены на то, чтобы предотвратить создание Тегераном ядерного арсенала. Президент США, со своей стороны, выразил намерение уничтожить иранский военно-морской флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан Ирана к свержению нынешнего режима.
В ответ на это Иран нанес удары по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.
СМИ сообщают, что ракеты поразили не только военные, но и гражданские объекты на территории Ирана. Указывается на значительное число погибших и раненых.
В России заявили, что действия Вашингтона и Тель-Авива не способствуют нераспространению ядерного оружия, и призвали вернуться к переговорам. Министр иностранных дел Сергей Лавровотметил, что Москва готова помочь в разрешении ситуации, в том числе через Совещание Безопасности ООН.
