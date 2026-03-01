https://1prime.ru/20260301/izdelija-867906089.html

Меховые изделия с 1 марта маркируются цифровыми кодами Data Matrix

Меховые изделия с 1 марта маркируются цифровыми кодами Data Matrix - 01.03.2026, ПРАЙМ

Меховые изделия с 1 марта маркируются цифровыми кодами Data Matrix

Меховые изделия с 1 марта маркируются цифровыми кодами Data Matrix в системе "Честный знак", соответствующее постановление правительства РФ подписано. | 01.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-01T00:19+0300

2026-03-01T00:19+0300

2026-03-01T00:19+0300

технологии

россия

рф

фнс россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867906089.jpg?1772313569

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Меховые изделия с 1 марта маркируются цифровыми кодами Data Matrix в системе "Честный знак", соответствующее постановление правительства РФ подписано. В пресс-службе "Честного знака" уточнили РИА Новости, что цифровые коды пришли на замену контрольным идентификационным знакам (КиЗ), которые применяются с 2016 года. Остатки с КиЗ можно продавать до 28 февраля 2027 года. Там напомнили, что шубы - это первая товарная категория, в которой была введена маркировка. В конце 2025 года председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), единого оператора государственной маркировки "Честный знак", Михаил Дубин сообщал РИА Новости, что рынок шуб обелился в 10 раз за девять лет после внедрения Федеральной налоговой службой обязательной электронной маркировки этих товаров.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, рф, фнс россии