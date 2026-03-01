https://1prime.ru/20260301/izdelija-867906089.html
Меховые изделия с 1 марта маркируются цифровыми кодами Data Matrix
Меховые изделия с 1 марта маркируются цифровыми кодами Data Matrix
2026-03-01T00:19+0300
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Меховые изделия с 1 марта маркируются цифровыми кодами Data Matrix в системе "Честный знак", соответствующее постановление правительства РФ подписано.
В пресс-службе "Честного знака" уточнили РИА Новости, что цифровые коды пришли на замену контрольным идентификационным знакам (КиЗ), которые применяются с 2016 года. Остатки с КиЗ можно продавать до 28 февраля 2027 года.
Там напомнили, что шубы - это первая товарная категория, в которой была введена маркировка.
В конце 2025 года председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), единого оператора государственной маркировки "Честный знак", Михаил Дубин сообщал РИА Новости, что рынок шуб обелился в 10 раз за девять лет после внедрения Федеральной налоговой службой обязательной электронной маркировки этих товаров.
