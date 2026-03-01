https://1prime.ru/20260301/jandeks-867910644.html

В "Яндекс Погоде" рассказали о погоде в Москве в первый весенний месяц

В "Яндекс Погоде" рассказали о погоде в Москве в первый весенний месяц - 01.03.2026, ПРАЙМ

В "Яндекс Погоде" рассказали о погоде в Москве в первый весенний месяц

В первый весенний месяц температура воздуха в Москве будет часто колебаться около нулевой отметки, тогда же в столицу придут повторные заморозки, рассказали для | 01.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-01T07:18+0300

2026-03-01T07:18+0300

2026-03-01T07:18+0300

бизнес

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867910644.jpg?1772338739

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. В первый весенний месяц температура воздуха в Москве будет часто колебаться около нулевой отметки, тогда же в столицу придут повторные заморозки, рассказали для РИА Новости специалисты "Яндекс Погоды". "Стабильного перехода к весеннему теплу пока не наблюдается - март будет отличаться неустойчивой погодой. Температура будет часто колебаться около нулевой отметки, переходя от оттепелей к заморозкам и обратно", - сообщили в сервисе, говоря о прогнозе погоды в Москве. Там отметили, что из-за таких "температурных качелей" в марте высока вероятность образования сосулек на крышах и сильной гололедицы на дорогах и тротуарах. В минувшую пятницу специалисты сервиса сообщали агентству, что сугробы в Москве уменьшатся в 1,5-2 раза в ближайшие две недели, однако снежный покров полностью исчезнет во второй половине апреля. Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова поделилась с РИА Новости, что первые пять дней марта в столице ожидаются теплыми.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, москва