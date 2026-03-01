Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-03-01T07:18+0300
2026-03-01T07:18+0300
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. В первый весенний месяц температура воздуха в Москве будет часто колебаться около нулевой отметки, тогда же в столицу придут повторные заморозки, рассказали для РИА Новости специалисты "Яндекс Погоды". "Стабильного перехода к весеннему теплу пока не наблюдается - март будет отличаться неустойчивой погодой. Температура будет часто колебаться около нулевой отметки, переходя от оттепелей к заморозкам и обратно", - сообщили в сервисе, говоря о прогнозе погоды в Москве. Там отметили, что из-за таких "температурных качелей" в марте высока вероятность образования сосулек на крышах и сильной гололедицы на дорогах и тротуарах. В минувшую пятницу специалисты сервиса сообщали агентству, что сугробы в Москве уменьшатся в 1,5-2 раза в ближайшие две недели, однако снежный покров полностью исчезнет во второй половине апреля. Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова поделилась с РИА Новости, что первые пять дней марта в столице ожидаются теплыми.
бизнес, москва
Бизнес, МОСКВА
07:18 01.03.2026
 
В "Яндекс Погоде" рассказали о погоде в Москве в первый весенний месяц

"Яндекс Погода": температура в Москве в марте будет часто колебаться около нулевой отметки

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. В первый весенний месяц температура воздуха в Москве будет часто колебаться около нулевой отметки, тогда же в столицу придут повторные заморозки, рассказали для РИА Новости специалисты "Яндекс Погоды".
"Стабильного перехода к весеннему теплу пока не наблюдается - март будет отличаться неустойчивой погодой. Температура будет часто колебаться около нулевой отметки, переходя от оттепелей к заморозкам и обратно", - сообщили в сервисе, говоря о прогнозе погоды в Москве.
Там отметили, что из-за таких "температурных качелей" в марте высока вероятность образования сосулек на крышах и сильной гололедицы на дорогах и тротуарах.
В минувшую пятницу специалисты сервиса сообщали агентству, что сугробы в Москве уменьшатся в 1,5-2 раза в ближайшие две недели, однако снежный покров полностью исчезнет во второй половине апреля.
Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова поделилась с РИА Новости, что первые пять дней марта в столице ожидаются теплыми.
 
Заголовок открываемого материала