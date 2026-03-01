https://1prime.ru/20260301/jurlitsa-867906616.html
Организаторами исследований товарных рынков теперь могут быть только юрлица
Организаторами исследований товарных рынков теперь могут быть только юрлица
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Организаторами исследований товарных рынков в России теперь могут быть только российские юрлица, соответствующие изменения в закон о торговле начали действовать с 1 марта текущего года.
Помимо этого, иностранцы и россияне с иным гражданством не имеют право владеть в совокупности более 20% в капитале такой компании. Кроме того, организаторы исследований товарных рынков в России с годовым оборотом более 800 миллионов рублей и долей иностранного участия в уставном капитале более 20% теперь не могут оказывать услуги по обработке или анализу данных о структуре товарных рынков в стране.
Исключение составляют случаи, когда исследование проводят по заказу органа госвласти или органа местного самоуправления, либо находящихся в их ведении организаций. Также все базы данных и серверы с информацией исследовательских компаний товарных рынков должны находиться в России.
