%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260301/jurlitsa-867906616.html
2026-03-01T00:28+0300
2026-03-01T00:28+0300
экономика
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867906616.jpg?1772314124
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Организаторами исследований товарных рынков в России теперь могут быть только российские юрлица, соответствующие изменения в закон о торговле начали действовать с 1 марта текущего года. Помимо этого, иностранцы и россияне с иным гражданством не имеют право владеть в совокупности более 20% в капитале такой компании. Кроме того, организаторы исследований товарных рынков в России с годовым оборотом более 800 миллионов рублей и долей иностранного участия в уставном капитале более 20% теперь не могут оказывать услуги по обработке или анализу данных о структуре товарных рынков в стране. Исключение составляют случаи, когда исследование проводят по заказу органа госвласти или органа местного самоуправления, либо находящихся в их ведении организаций. Также все базы данных и серверы с информацией исследовательских компаний товарных рынков должны находиться в России.
россия
Экономика, РОССИЯ
00:28 01.03.2026
 
Организаторами исследований товарных рынков теперь могут быть только юрлица

Организаторами исследований товарных рынков в России могут быть только российские юрлица

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Организаторами исследований товарных рынков в России теперь могут быть только российские юрлица, соответствующие изменения в закон о торговле начали действовать с 1 марта текущего года.
Помимо этого, иностранцы и россияне с иным гражданством не имеют право владеть в совокупности более 20% в капитале такой компании. Кроме того, организаторы исследований товарных рынков в России с годовым оборотом более 800 миллионов рублей и долей иностранного участия в уставном капитале более 20% теперь не могут оказывать услуги по обработке или анализу данных о структуре товарных рынков в стране.
Исключение составляют случаи, когда исследование проводят по заказу органа госвласти или органа местного самоуправления, либо находящихся в их ведении организаций. Также все базы данных и серверы с информацией исследовательских компаний товарных рынков должны находиться в России.
 
