С 1 марта в Китае вступает в силу пересмотренный закон о внешней торговле - 01.03.2026, ПРАЙМ
С 1 марта в Китае вступает в силу пересмотренный закон о внешней торговле
2026-03-01T00:31+0300
2026-03-01T00:31+0300
экономика
мировая экономика
китай
кнр
ПЕКИН, 1 мар - ПРАЙМ. С 1 марта в Китае вступает в силу пересмотренный закон о внешней торговле, который включает положения о защите государственного суверенитета, безопасности и интересов развития. В декабре 2025 года китайские законодатели проголосовали за принятие поправок к Закону о внешней торговле. Как ранее отмечало агентство Синьхуа, пересмотренный закон включает положения о защите государственного суверенитета, безопасности и интересов развития, при этом подчеркивается, что внешняя торговля должна служить экономическому и социальному развитию КНР. Пересмотренный закон, в частности, подчеркивает усилия Китая по защите интеллектуальной собственности во внешней торговле, дополняет и уточняет контрмеры в сфере внешнеторговой деятельности, а также включает в себя положения о продвижении усилий КНР по сопряжению с высокими стандартами международных торгово-экономических правил. Закон КНР о внешней торговле вступил в силу в 1994 году, впервые пересмотрен он был в 2004 году. Согласно данным главного таможенного управления КНР, общий объем внешней торговли Китая в 2025 году достиг рекордных 6,35 триллиона долларов, что на 3,2% больше показателя 2024 года. Экспорт Китая по итогам минувшего года вырос на 5,5%, до 3,77 триллиона долларов, импорт остался на уровне 2024 года, составив 2,58 триллиона долларов.
китай
кнр
мировая экономика, китай, кнр
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР
00:31 01.03.2026
 
ПЕКИН, 1 мар - ПРАЙМ. С 1 марта в Китае вступает в силу пересмотренный закон о внешней торговле, который включает положения о защите государственного суверенитета, безопасности и интересов развития.
В декабре 2025 года китайские законодатели проголосовали за принятие поправок к Закону о внешней торговле. Как ранее отмечало агентство Синьхуа, пересмотренный закон включает положения о защите государственного суверенитета, безопасности и интересов развития, при этом подчеркивается, что внешняя торговля должна служить экономическому и социальному развитию КНР.
Пересмотренный закон, в частности, подчеркивает усилия Китая по защите интеллектуальной собственности во внешней торговле, дополняет и уточняет контрмеры в сфере внешнеторговой деятельности, а также включает в себя положения о продвижении усилий КНР по сопряжению с высокими стандартами международных торгово-экономических правил.
Закон КНР о внешней торговле вступил в силу в 1994 году, впервые пересмотрен он был в 2004 году.
Согласно данным главного таможенного управления КНР, общий объем внешней торговли Китая в 2025 году достиг рекордных 6,35 триллиона долларов, что на 3,2% больше показателя 2024 года. Экспорт Китая по итогам минувшего года вырос на 5,5%, до 3,77 триллиона долларов, импорт остался на уровне 2024 года, составив 2,58 триллиона долларов.
 
Заголовок открываемого материала