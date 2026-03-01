Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Эксмо-АСТ" призвали создать в России реестр запрещенных книг - 01.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260301/knigi-867912860.html
В "Эксмо-АСТ" призвали создать в России реестр запрещенных книг
В "Эксмо-АСТ" призвали создать в России реестр запрещенных книг - 01.03.2026, ПРАЙМ
В "Эксмо-АСТ" призвали создать в России реестр запрещенных книг
Президент издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков заявил РИА Новости о необходимости в РФ реестра произведений, которые подпадают под действие закона "О... | 01.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-01T09:38+0300
2026-03-01T09:38+0300
общество
россия
рф
эксмо-аст
минцифры
https://cdnn.1prime.ru/img/83976/30/839763056_0:92:3319:1958_1920x0_80_0_0_57991997eebaedec9d6245b412db166b.jpg
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Президент издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков заявил РИА Новости о необходимости в РФ реестра произведений, которые подпадают под действие закона "О наркотических средствах и психотропных веществах". С 1 марта вступили в силу изменения, внесённые в Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах", который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков. Минцифры России утвердили перечень произведений литературы, подлежащей маркировке, без указания конкретных названий и авторов. "В идеале нам бы хотелось, чтобы был исчерпывающий реестр произведений, которые нельзя теперь издавать и продавать, где также было бы указано, что нуждается в маркировке. Тогда мы могли бы на него ориентироваться", - отметил Новиков. По его словам, многие издатели после вступления в силу закона будут перестраховываться и убирать из продажи книги, которые могут не пропагандировать, а даже наоборот, являться предупреждением о последствиях употребления запрещенных веществ. Кроме того, Новиков обратил внимание на нечеткость критериев и формулировок, что считать пропагандой, ведь так или иначе во многих произведениях есть упоминания наркотиков, в том числе, и в негативном ключе. "А дальше уже с точки зрения экспертизы начинаются различные трактовки и, как показывает практика по предыдущим принятым законам, при отсутствии единой трактовки правоохранительные органы прибегают к помощи экспертов в регионах, и те по-разному могут трактовать одно и то же произведение", - отметил издатель. Подобные разночтения, по его словам, создают хаос и дополнительную угрозу не только для книжных магазинов, но и для библиотек, где огромный книжный фонд и практически нет ресурсов проверять весь ассортимент. "Хотелось бы, чтобы были уточнены формулировки, чтобы мы могли с этим работать и избегать крайностей", - заключил Новиков. Штрафы за нарушение закона для юридических лиц составят до 600 тысяч рублей, для должностных лиц и предпринимателей без оформленного юрлица – до 30 тысяч рублей, а в случае привлечения к ответственности дважды в течение года последует уголовная ответственность с максимальным сроком лишения свободы до двух лет. Кроме того, предусмотрена конфискация продукции, нарушающей законодательство. Также Минцифры России утвердило порядок маркировки произведений художественной литературы, содержащих "оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла" наркотических и психотропных веществ. Согласно правилам, изложенным в приказе ведомства, маркировка предусматривает предупреждающий знак совместно с текстовым сообщением на обложке издания. Для книг, изданных до 1 сентября 2025 года, допускается оповещение о наличии запрещенной информации специальной наклейкой. Кроме того, упоминание наркотических средств или психотропных веществ в книгах возможно только для аудитории 18+, что также должно быть отражено в маркировке.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83976/30/839763056_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_5622f2d7692a9a556a3f4a4b8b0ad205.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, рф, эксмо-аст, минцифры
Общество , РОССИЯ, РФ, Эксмо-АСТ, Минцифры
09:38 01.03.2026
 
В "Эксмо-АСТ" призвали создать в России реестр запрещенных книг

Глава "Эксмо-АСТ" Новиков: нужно создать реестр произведений, подлежащих маркировке

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкКниги
Книги - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2026
Книги. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Президент издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков заявил РИА Новости о необходимости в РФ реестра произведений, которые подпадают под действие закона "О наркотических средствах и психотропных веществах".
С 1 марта вступили в силу изменения, внесённые в Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах", который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков. Минцифры России утвердили перечень произведений литературы, подлежащей маркировке, без указания конкретных названий и авторов.
"В идеале нам бы хотелось, чтобы был исчерпывающий реестр произведений, которые нельзя теперь издавать и продавать, где также было бы указано, что нуждается в маркировке. Тогда мы могли бы на него ориентироваться", - отметил Новиков.
По его словам, многие издатели после вступления в силу закона будут перестраховываться и убирать из продажи книги, которые могут не пропагандировать, а даже наоборот, являться предупреждением о последствиях употребления запрещенных веществ.
Кроме того, Новиков обратил внимание на нечеткость критериев и формулировок, что считать пропагандой, ведь так или иначе во многих произведениях есть упоминания наркотиков, в том числе, и в негативном ключе.
"А дальше уже с точки зрения экспертизы начинаются различные трактовки и, как показывает практика по предыдущим принятым законам, при отсутствии единой трактовки правоохранительные органы прибегают к помощи экспертов в регионах, и те по-разному могут трактовать одно и то же произведение", - отметил издатель.
Подобные разночтения, по его словам, создают хаос и дополнительную угрозу не только для книжных магазинов, но и для библиотек, где огромный книжный фонд и практически нет ресурсов проверять весь ассортимент.
"Хотелось бы, чтобы были уточнены формулировки, чтобы мы могли с этим работать и избегать крайностей", - заключил Новиков.
Штрафы за нарушение закона для юридических лиц составят до 600 тысяч рублей, для должностных лиц и предпринимателей без оформленного юрлица – до 30 тысяч рублей, а в случае привлечения к ответственности дважды в течение года последует уголовная ответственность с максимальным сроком лишения свободы до двух лет. Кроме того, предусмотрена конфискация продукции, нарушающей законодательство.
Также Минцифры России утвердило порядок маркировки произведений художественной литературы, содержащих "оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла" наркотических и психотропных веществ. Согласно правилам, изложенным в приказе ведомства, маркировка предусматривает предупреждающий знак совместно с текстовым сообщением на обложке издания. Для книг, изданных до 1 сентября 2025 года, допускается оповещение о наличии запрещенной информации специальной наклейкой. Кроме того, упоминание наркотических средств или психотропных веществ в книгах возможно только для аудитории 18+, что также должно быть отражено в маркировке.
 
ОбществоРОССИЯРФЭксмо-АСТМинцифры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала