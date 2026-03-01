В "Эксмо-АСТ" призвали создать в России реестр запрещенных книг

https://1prime.ru/20260301/knigi-867912860.html

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Президент издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков заявил РИА Новости о необходимости в РФ реестра произведений, которые подпадают под действие закона "О наркотических средствах и психотропных веществах". С 1 марта вступили в силу изменения, внесённые в Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах", который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков. Минцифры России утвердили перечень произведений литературы, подлежащей маркировке, без указания конкретных названий и авторов. "В идеале нам бы хотелось, чтобы был исчерпывающий реестр произведений, которые нельзя теперь издавать и продавать, где также было бы указано, что нуждается в маркировке. Тогда мы могли бы на него ориентироваться", - отметил Новиков. По его словам, многие издатели после вступления в силу закона будут перестраховываться и убирать из продажи книги, которые могут не пропагандировать, а даже наоборот, являться предупреждением о последствиях употребления запрещенных веществ. Кроме того, Новиков обратил внимание на нечеткость критериев и формулировок, что считать пропагандой, ведь так или иначе во многих произведениях есть упоминания наркотиков, в том числе, и в негативном ключе. "А дальше уже с точки зрения экспертизы начинаются различные трактовки и, как показывает практика по предыдущим принятым законам, при отсутствии единой трактовки правоохранительные органы прибегают к помощи экспертов в регионах, и те по-разному могут трактовать одно и то же произведение", - отметил издатель. Подобные разночтения, по его словам, создают хаос и дополнительную угрозу не только для книжных магазинов, но и для библиотек, где огромный книжный фонд и практически нет ресурсов проверять весь ассортимент. "Хотелось бы, чтобы были уточнены формулировки, чтобы мы могли с этим работать и избегать крайностей", - заключил Новиков. Штрафы за нарушение закона для юридических лиц составят до 600 тысяч рублей, для должностных лиц и предпринимателей без оформленного юрлица – до 30 тысяч рублей, а в случае привлечения к ответственности дважды в течение года последует уголовная ответственность с максимальным сроком лишения свободы до двух лет. Кроме того, предусмотрена конфискация продукции, нарушающей законодательство. Также Минцифры России утвердило порядок маркировки произведений художественной литературы, содержащих "оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла" наркотических и психотропных веществ. Согласно правилам, изложенным в приказе ведомства, маркировка предусматривает предупреждающий знак совместно с текстовым сообщением на обложке издания. Для книг, изданных до 1 сентября 2025 года, допускается оповещение о наличии запрещенной информации специальной наклейкой. Кроме того, упоминание наркотических средств или психотропных веществ в книгах возможно только для аудитории 18+, что также должно быть отражено в маркировке.

