В Южной Корее призвали не ставить эмоции выше национальных интересов - 01.03.2026
В Южной Корее призвали не ставить эмоции выше национальных интересов
Южной Корее в отношениях с РФ необходимо ориентироваться не на эмоции, а на национальные и стратегические интересы, включая возможное взаимодействие по... | 01.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-01T07:19+0300
2026-03-01T07:19+0300
07:19 01.03.2026
 
В Южной Корее призвали не ставить эмоции выше национальных интересов

Южнокорейский политик Сон Ён Гиль: в отношениях с Россией надо ориентироваться на интересы

СЕУЛ, 1 мар - ПРАЙМ. Южной Корее в отношениях с РФ необходимо ориентироваться не на эмоции, а на национальные и стратегические интересы, включая возможное взаимодействие по Северному морскому пути, в сфере энергетики и других ресурсов, заявил РИА Новости южнокорейский политик Сон Ён Гиль.
Ранее политик раскритиковал реакцию МИД Республики Корея на баннер с надписью "Победа будет за нами", размещенный ко Дню защитника Отечества на здании посольства России в Сеуле, заявив, что дипломатические вопросы нельзя рассматривать через призму эмоций. Он добавил, что территория посольства -это пространство, автономия которого уважается международным правом.
"У нашей страны имеются весьма значительные стратегические интересы во взаимодействии с Россией - в таких сферах, как Северный морской путь, энергетика и ресурсы, а также проекты евразийской логистической сети. Эмоциональная реакция может принести кратковременные аплодисменты, но не отвечает долгосрочным национальным интересам", - заявил он.
Сон Ён Гиль добавил, что дипломатия должна быть более "взвешенной и хладнокровной".
"Эмоции нельзя ставить выше национальных интересов", - заявил он.
Сон Ён Гиль - южнокорейский политик и государственный деятель. Ранее был мэром города Инчхон, неоднократно избирался депутатом Национального собрания Кореи. В 2017 году был в России спецпосланником, а в 2021 году возглавил Объединенную демократическую партию, но после поражения Ли Чжэ Мёна, ныне президента страны, на прошлых выборах в 2022 году ушел с поста. В 2024 основал партию "Сосна", а в 2026 году вернулся в Объединенную демократическую партию.
 
