Названы самые доступные новые кроссоверы на российском авторынке - 01.03.2026
Названы самые доступные новые кроссоверы на российском авторынке
Названы самые доступные новые кроссоверы на российском авторынке - 01.03.2026, ПРАЙМ
Названы самые доступные новые кроссоверы на российском авторынке
Самым доступным в России новым кроссовером, а также единственным, чья цена существенно меньше двух миллионов рублей, является сегодня отечественный "Москвич 3", | 01.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-01T10:42+0300
2026-03-01T10:42+0300
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Самым доступным в России новым кроссовером, а также единственным, чья цена существенно меньше двух миллионов рублей, является сегодня отечественный "Москвич 3", рассказали РИА Новости в компании "Рольф". Стоимость нового "Москвича 3", по оценке компании, начинается от 1,59 миллиона рублей в базовой комплектации. Следом за ним, вплотную подойдя к отметке в два миллиона рублей, идет Haval Jolion, цена которого составляет от 1,99 миллиона рублей. Далее расположились Tenet T4 (от 2,039 миллиона рублей), Belgee X50 (от 2,079 миллиона рублей), Changan C35 Plus (от 2,4 миллиона рублей), Tenet T7 (от 2,5 миллиона рублей) и единственный в этом списке гибрид - Evolute I-Space (от 2,56 миллиона рублей с учетом господдержки). "По итогам 2025 года кроссоверы стали самым популярным сегментом на российском рынке новых автомобилей. Их доля от общего объема составила чуть более 70%. SUV сильно опережают седаны и хетчбэки за счет высокой посадки, практичности, вместительности и большого количества представленных моделей", - прокомментировал директор департамента продаж новых автомобилей "Рольфа" Николай Иванов.
2026
10:42 01.03.2026
 
Названы самые доступные новые кроссоверы на российском авторынке

"Рольфе" назвал "Москвич 3" самым доступным в России новым кроссовером

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Самым доступным в России новым кроссовером, а также единственным, чья цена существенно меньше двух миллионов рублей, является сегодня отечественный "Москвич 3", рассказали РИА Новости в компании "Рольф".
Стоимость нового "Москвича 3", по оценке компании, начинается от 1,59 миллиона рублей в базовой комплектации. Следом за ним, вплотную подойдя к отметке в два миллиона рублей, идет Haval Jolion, цена которого составляет от 1,99 миллиона рублей.
Далее расположились Tenet T4 (от 2,039 миллиона рублей), Belgee X50 (от 2,079 миллиона рублей), Changan C35 Plus (от 2,4 миллиона рублей), Tenet T7 (от 2,5 миллиона рублей) и единственный в этом списке гибрид - Evolute I-Space (от 2,56 миллиона рублей с учетом господдержки).
"По итогам 2025 года кроссоверы стали самым популярным сегментом на российском рынке новых автомобилей. Их доля от общего объема составила чуть более 70%. SUV сильно опережают седаны и хетчбэки за счет высокой посадки, практичности, вместительности и большого количества представленных моделей", - прокомментировал директор департамента продаж новых автомобилей "Рольфа" Николай Иванов.
 
