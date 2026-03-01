https://1prime.ru/20260301/kuveyt-867912124.html
Биржа Кувейта приостановила торги из-за обстановки в регионе
ДОХА, 1 мар - ПРАЙМ. Кувейтская фондовая биржа прекратила торги с 1 марта до дальнейшего уведомления на фоне событий в регионе, говорится в сообщении на сайте биржи. "На основании решения Совета комиссионеров по рынкам капитала и в связи с исключительными обстоятельствами, которые в настоящее время испытывает страна, кувейтская фондовая биржа объявляет о приостановке торгов с воскресенья, 01.03.2026, до дальнейшего уведомления", - отмечается в уведомлении.
