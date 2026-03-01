Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржа Кувейта приостановила торги из-за обстановки в регионе - 01.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260301/kuveyt-867912124.html
Биржа Кувейта приостановила торги из-за обстановки в регионе
Биржа Кувейта приостановила торги из-за обстановки в регионе - 01.03.2026, ПРАЙМ
Биржа Кувейта приостановила торги из-за обстановки в регионе
Кувейтская фондовая биржа прекратила торги с 1 марта до дальнейшего уведомления на фоне событий в регионе, говорится в сообщении на сайте биржи. | 01.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-01T09:12+0300
2026-03-01T09:12+0300
рынок
кувейт
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/66/841366699_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_ad37585c46fbd1b698c643508b0d6c37.jpg
ДОХА, 1 мар - ПРАЙМ. Кувейтская фондовая биржа прекратила торги с 1 марта до дальнейшего уведомления на фоне событий в регионе, говорится в сообщении на сайте биржи. "На основании решения Совета комиссионеров по рынкам капитала и в связи с исключительными обстоятельствами, которые в настоящее время испытывает страна, кувейтская фондовая биржа объявляет о приостановке торгов с воскресенья, 01.03.2026, до дальнейшего уведомления", - отмечается в уведомлении.
кувейт
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/66/841366699_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_61c1f92134fcb698289486e417b77e54.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, кувейт
Рынок, КУВЕЙТ
09:12 01.03.2026
 
Биржа Кувейта приостановила торги из-за обстановки в регионе

Биржа Кувейта с 1 марта приостановила торги из-за обстановки в регионе

© Unsplash/Dimitri Karastelev Котировки, сток
Котировки, сток
Котировки, сток. Архивное фото
© Unsplash/Dimitri Karastelev
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ДОХА, 1 мар - ПРАЙМ. Кувейтская фондовая биржа прекратила торги с 1 марта до дальнейшего уведомления на фоне событий в регионе, говорится в сообщении на сайте биржи.
"На основании решения Совета комиссионеров по рынкам капитала и в связи с исключительными обстоятельствами, которые в настоящее время испытывает страна, кувейтская фондовая биржа объявляет о приостановке торгов с воскресенья, 01.03.2026, до дальнейшего уведомления", - отмечается в уведомлении.
 
РынокКУВЕЙТ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала