Биржа Кувейта приостановила торги из-за обстановки в регионе

Биржа Кувейта приостановила торги из-за обстановки в регионе - 01.03.2026, ПРАЙМ

Биржа Кувейта приостановила торги из-за обстановки в регионе

Кувейтская фондовая биржа прекратила торги с 1 марта до дальнейшего уведомления на фоне событий в регионе, говорится в сообщении на сайте биржи. | 01.03.2026

рынок

кувейт

ДОХА, 1 мар - ПРАЙМ. Кувейтская фондовая биржа прекратила торги с 1 марта до дальнейшего уведомления на фоне событий в регионе, говорится в сообщении на сайте биржи. "На основании решения Совета комиссионеров по рынкам капитала и в связи с исключительными обстоятельствами, которые в настоящее время испытывает страна, кувейтская фондовая биржа объявляет о приостановке торгов с воскресенья, 01.03.2026, до дальнейшего уведомления", - отмечается в уведомлении.

кувейт

2026

Новости

рынок, кувейт