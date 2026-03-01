Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Комбриг бригады артразведки ВСУ укрылся под Львовом - 01.03.2026, ПРАЙМ
Комбриг бригады артразведки ВСУ укрылся под Львовом
Комбриг бригады артразведки ВСУ укрылся под Львовом - 01.03.2026, ПРАЙМ
Комбриг бригады артразведки ВСУ укрылся под Львовом
Комбриг 15-й бригады артразведки ВСУ, ответственный за атаку на инфраструктуру Белгорода, укрылся под Львовом, сообщили РИА Новости в силовых структурах. | 01.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-01T06:42+0300
2026-03-01T06:42+0300
экономика
общество
белгород
львовская область
белгородская область
всу
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Комбриг 15-й бригады артразведки ВСУ, ответственный за атаку на инфраструктуру Белгорода, укрылся под Львовом, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Ответственность за участие в массированном террористическом ударе по гражданской инфраструктуре Белгорода (в ночь с 26 на 27 февраля) взяла на себя 15-я отдельная бригада артиллерийской разведки ВСУ. Приказ был отдан комбригом А.А. Поповым", - сообщил собеседник агентства. По его словам, Попов после совершения военного преступления укрылся в городе Дрогобыче Львовской области. В период с 26 по 27 февраля атакам ВСУ подверглись 38 населенных пунктов в 15 муниципалитетах Белгородской области. Было выпущено 12 боеприпасов и зафиксированы атаки 153 БПЛА, из них перехвачены 68. Пострадали три мирных жителя.
06:42 01.03.2026
 
Комбриг бригады артразведки ВСУ укрылся под Львовом

Комбриг 15-й бригады артразведки ВСУ Попов укрылся под Львовом

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Комбриг 15-й бригады артразведки ВСУ, ответственный за атаку на инфраструктуру Белгорода, укрылся под Львовом, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Ответственность за участие в массированном террористическом ударе по гражданской инфраструктуре Белгорода (в ночь с 26 на 27 февраля) взяла на себя 15-я отдельная бригада артиллерийской разведки ВСУ. Приказ был отдан комбригом А.А. Поповым", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, Попов после совершения военного преступления укрылся в городе Дрогобыче Львовской области.
В период с 26 по 27 февраля атакам ВСУ подверглись 38 населенных пунктов в 15 муниципалитетах Белгородской области. Было выпущено 12 боеприпасов и зафиксированы атаки 153 БПЛА, из них перехвачены 68. Пострадали три мирных жителя.
 
ЭкономикаОбществоБЕЛГОРОДЛьвовская областьБелгородская областьВСУ
 
 
