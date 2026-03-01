https://1prime.ru/20260301/lvov-867909818.html

Комбриг бригады артразведки ВСУ укрылся под Львовом

Комбриг бригады артразведки ВСУ укрылся под Львовом - 01.03.2026, ПРАЙМ

Комбриг бригады артразведки ВСУ укрылся под Львовом

Комбриг 15-й бригады артразведки ВСУ, ответственный за атаку на инфраструктуру Белгорода, укрылся под Львовом, сообщили РИА Новости в силовых структурах. | 01.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-01T06:42+0300

2026-03-01T06:42+0300

2026-03-01T06:42+0300

экономика

общество

белгород

львовская область

белгородская область

всу

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867909818.jpg?1772336565

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Комбриг 15-й бригады артразведки ВСУ, ответственный за атаку на инфраструктуру Белгорода, укрылся под Львовом, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Ответственность за участие в массированном террористическом ударе по гражданской инфраструктуре Белгорода (в ночь с 26 на 27 февраля) взяла на себя 15-я отдельная бригада артиллерийской разведки ВСУ. Приказ был отдан комбригом А.А. Поповым", - сообщил собеседник агентства. По его словам, Попов после совершения военного преступления укрылся в городе Дрогобыче Львовской области. В период с 26 по 27 февраля атакам ВСУ подверглись 38 населенных пунктов в 15 муниципалитетах Белгородской области. Было выпущено 12 боеприпасов и зафиксированы атаки 153 БПЛА, из них перехвачены 68. Пострадали три мирных жителя.

белгород

львовская область

белгородская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , белгород, львовская область, белгородская область, всу