https://1prime.ru/20260301/mfo-867906679.html

Крупные МФО будут подтверждать личность заемщика через ЕБС

Крупные МФО будут подтверждать личность заемщика через ЕБС - 01.03.2026, ПРАЙМ

Крупные МФО будут подтверждать личность заемщика через ЕБС

Крупные микрофинансовые организации (МФО) теперь обязаны подтверждать личность заемщика через Единую биометрическую систему (ЕБС) при выдаче микрозаймов онлайн... | 01.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-01T00:28+0300

2026-03-01T00:28+0300

2026-03-01T00:28+0300

банки

финансы

ебс

мкк

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867906679.jpg?1772314127

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Крупные микрофинансовые организации (МФО) теперь обязаны подтверждать личность заемщика через Единую биометрическую систему (ЕБС) при выдаче микрозаймов онлайн - соответствующая норма вступила в силу с 1 марта 2026 года. "Если раньше для получения онлайн-займа в МФО было достаточно сделать селфи с паспортом, то теперь компании должны будут сверять полученные от клиента биометрические данные (изображение лица и голос) с теми, что хранятся в ЕБС. Для идентификации требуется только подтвержденная биометрия, упрощенная или стандартная не подойдет. Такая мера введена, чтобы помешать мошенникам оформлять займы на чужое имя", - рассказал РИА Новости генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. Однако, по его словам, это не значит, что клиент, чьи данные отсутствуют в ЕБС, автоматически получит отказ в займе. Он отметил, что из-за разделения МФО на два типа закон предусматривает послабление. "МФО делятся на два типа – более крупные микрофинансовые компании (МФК) с собственным капиталом не менее 70 миллиона рублей и небольшие микрокредитные компании (МКК), чей капитал должен составлять от 5 миллионов рублей. Пока требование удаленно идентифицировать заемщиков с помощью биометрии распространяется только на первую категорию МФО", - сообщил Пономарев. Он также напомнил, что для небольших участников рынка оно станет обязательным через год, с 1 марта 2027 года. При этом многие крупные МФК имеют дочерние МКК, что позволит им выдавать займы на прежних условиях. "Ясно, что послабление носит временный характер. Поэтому, если человек заинтересован в онлайн-кредитовании (к слову, сейчас так выдается более 75% займов), логично не дожидаться конца переходного периода, а как можно скорее подтвердить свои биометрические данные в ЕБС. Сделать это можно лично в отделении уполномоченного банка или воспользовавшись сервисом выездной регистрации. Сама процедура проста. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС", - добавил гендиректор. Он также отметил, что биометрия - это технология будущего, и она облегчает доступ к сервисам. "Достаточно вспомнить, что уже сейчас многие пользователи смартфонов разблокируют свои устройства и мобильные приложения с помощью отпечатка пальца или изображения лица. А главное – использование биометрии значительно снижает риск мошенничества, потому что это надежнее цифровых паролей и кодов, которые приходят по смс", - заключил Пономарев.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, ебс, мкк