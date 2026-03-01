https://1prime.ru/20260301/mfo-867906679.html
Крупные МФО будут подтверждать личность заемщика через ЕБС
Крупные МФО будут подтверждать личность заемщика через ЕБС - 01.03.2026, ПРАЙМ
Крупные МФО будут подтверждать личность заемщика через ЕБС
Крупные микрофинансовые организации (МФО) теперь обязаны подтверждать личность заемщика через Единую биометрическую систему (ЕБС) при выдаче микрозаймов онлайн... | 01.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-01T00:28+0300
2026-03-01T00:28+0300
2026-03-01T00:28+0300
банки
финансы
ебс
мкк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867906679.jpg?1772314127
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Крупные микрофинансовые организации (МФО) теперь обязаны подтверждать личность заемщика через Единую биометрическую систему (ЕБС) при выдаче микрозаймов онлайн - соответствующая норма вступила в силу с 1 марта 2026 года.
"Если раньше для получения онлайн-займа в МФО было достаточно сделать селфи с паспортом, то теперь компании должны будут сверять полученные от клиента биометрические данные (изображение лица и голос) с теми, что хранятся в ЕБС. Для идентификации требуется только подтвержденная биометрия, упрощенная или стандартная не подойдет. Такая мера введена, чтобы помешать мошенникам оформлять займы на чужое имя", - рассказал РИА Новости генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.
Однако, по его словам, это не значит, что клиент, чьи данные отсутствуют в ЕБС, автоматически получит отказ в займе. Он отметил, что из-за разделения МФО на два типа закон предусматривает послабление.
"МФО делятся на два типа – более крупные микрофинансовые компании (МФК) с собственным капиталом не менее 70 миллиона рублей и небольшие микрокредитные компании (МКК), чей капитал должен составлять от 5 миллионов рублей. Пока требование удаленно идентифицировать заемщиков с помощью биометрии распространяется только на первую категорию МФО", - сообщил Пономарев.
Он также напомнил, что для небольших участников рынка оно станет обязательным через год, с 1 марта 2027 года. При этом многие крупные МФК имеют дочерние МКК, что позволит им выдавать займы на прежних условиях.
"Ясно, что послабление носит временный характер. Поэтому, если человек заинтересован в онлайн-кредитовании (к слову, сейчас так выдается более 75% займов), логично не дожидаться конца переходного периода, а как можно скорее подтвердить свои биометрические данные в ЕБС. Сделать это можно лично в отделении уполномоченного банка или воспользовавшись сервисом выездной регистрации. Сама процедура проста. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС", - добавил гендиректор.
Он также отметил, что биометрия - это технология будущего, и она облегчает доступ к сервисам. "Достаточно вспомнить, что уже сейчас многие пользователи смартфонов разблокируют свои устройства и мобильные приложения с помощью отпечатка пальца или изображения лица. А главное – использование биометрии значительно снижает риск мошенничества, потому что это надежнее цифровых паролей и кодов, которые приходят по смс", - заключил Пономарев.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, ебс, мкк
Крупные МФО будут подтверждать личность заемщика через ЕБС
Крупные МФО обязаны подтверждать личность заемщика через ЕБС
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Крупные микрофинансовые организации (МФО) теперь обязаны подтверждать личность заемщика через Единую биометрическую систему (ЕБС) при выдаче микрозаймов онлайн - соответствующая норма вступила в силу с 1 марта 2026 года.
"Если раньше для получения онлайн-займа в МФО было достаточно сделать селфи с паспортом, то теперь компании должны будут сверять полученные от клиента биометрические данные (изображение лица и голос) с теми, что хранятся в ЕБС. Для идентификации требуется только подтвержденная биометрия, упрощенная или стандартная не подойдет. Такая мера введена, чтобы помешать мошенникам оформлять займы на чужое имя", - рассказал РИА Новости генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.
Однако, по его словам, это не значит, что клиент, чьи данные отсутствуют в ЕБС, автоматически получит отказ в займе. Он отметил, что из-за разделения МФО на два типа закон предусматривает послабление.
"МФО делятся на два типа – более крупные микрофинансовые компании (МФК) с собственным капиталом не менее 70 миллиона рублей и небольшие микрокредитные компании (МКК), чей капитал должен составлять от 5 миллионов рублей. Пока требование удаленно идентифицировать заемщиков с помощью биометрии распространяется только на первую категорию МФО", - сообщил Пономарев.
Он также напомнил, что для небольших участников рынка оно станет обязательным через год, с 1 марта 2027 года. При этом многие крупные МФК имеют дочерние МКК, что позволит им выдавать займы на прежних условиях.
"Ясно, что послабление носит временный характер. Поэтому, если человек заинтересован в онлайн-кредитовании (к слову, сейчас так выдается более 75% займов), логично не дожидаться конца переходного периода, а как можно скорее подтвердить свои биометрические данные в ЕБС. Сделать это можно лично в отделении уполномоченного банка или воспользовавшись сервисом выездной регистрации. Сама процедура проста. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС", - добавил гендиректор.
Он также отметил, что биометрия - это технология будущего, и она облегчает доступ к сервисам. "Достаточно вспомнить, что уже сейчас многие пользователи смартфонов разблокируют свои устройства и мобильные приложения с помощью отпечатка пальца или изображения лица. А главное – использование биометрии значительно снижает риск мошенничества, потому что это надежнее цифровых паролей и кодов, которые приходят по смс", - заключил Пономарев.