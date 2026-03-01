https://1prime.ru/20260301/mfo-867913271.html
МФО теперь будут сообщать о подозрительных заемщиках в Банк России
МФО теперь будут сообщать о подозрительных заемщиках в Банк России - 01.03.2026, ПРАЙМ
МФО теперь будут сообщать о подозрительных заемщиках в Банк России
Микрофинансовые организации (МФО) с 1 марта будут передавать данные о заявках и заемщиках, которые не прошли антифрод-проверку в компании в ФинЦЕРТ -... | 01.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-01T10:41+0300
2026-03-01T10:41+0300
2026-03-01T10:41+0300
банки
финансы
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859874004_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_138097f2d9c00efca4ef5360545b2c00.jpg
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Микрофинансовые организации (МФО) с 1 марта будут передавать данные о заявках и заемщиках, которые не прошли антифрод-проверку в компании в ФинЦЕРТ - специальное структурное подразделение Банка России, рассказал РИА Новости генеральный директор МКК "Займер" Роман Макаров. "С 1 марта для МФО станет обязательной передача в ФинЦЕРТ своих данных о заявках и заемщиках, которые не прошли антифрод-проверку в компании. Кроме того, кредиторы будут должны направлять в базу сведения о договорах займа, которые были оформлены без согласия граждан — по их личным обращениям в МФО или по сведениям полиции", - сообщил он. Ранее, с 1 сентября 2025 года, вступило в силу правило, в рамках которого микрофинансовые организации стали обязаны проверять заемщиков на наличие информации о них в базе ФинЦЕРТ и отказывать в займе в случае обнаружения совпадения. "Другими словами, если с сентября компании были обязаны только обращаться к данным ФинЦЕРТ и использовать их в своих антифрод-моделях, то теперь они должны также передавать в базу свою информацию о мошеннических заявках. То есть заработает полноценный двусторонний обмен", - добавил Макаров. Под понятие "попытки заключения договора без добровольного согласия клиента" попадают все заявки на займы, которые не дошли до заключения договора в связи с отклонением антифрод-моделью. "Сведения по ним МФО должны передавать Банку России в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления инцидента — отказной заявки или получения сведений о договоре займа, который был оформлен без согласия гражданина. В "Займере" этот процесс будет автоматизированным и встроится в работу существующих систем безопасности", - заключил Макаров.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859874004_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b474636405727efd7154c17d447f5fe9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, банк россии
Банки, Финансы, Банк России
МФО теперь будут сообщать о подозрительных заемщиках в Банк России
МФО с 1 марта будут передавать ЦБ данные о заемщиках, не прошедших проверку на антифрод
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Микрофинансовые организации (МФО) с 1 марта будут передавать данные о заявках и заемщиках, которые не прошли антифрод-проверку в компании в ФинЦЕРТ - специальное структурное подразделение Банка России, рассказал РИА Новости генеральный директор МКК "Займер" Роман Макаров.
"С 1 марта для МФО станет обязательной передача в ФинЦЕРТ своих данных о заявках и заемщиках, которые не прошли антифрод-проверку в компании. Кроме того, кредиторы будут должны направлять в базу сведения о договорах займа, которые были оформлены без согласия граждан — по их личным обращениям в МФО или по сведениям полиции", - сообщил он.
Ранее, с 1 сентября 2025 года, вступило в силу правило, в рамках которого микрофинансовые организации стали обязаны проверять заемщиков на наличие информации о них в базе ФинЦЕРТ и отказывать в займе в случае обнаружения совпадения.
"Другими словами, если с сентября компании были обязаны только обращаться к данным ФинЦЕРТ и использовать их в своих антифрод-моделях, то теперь они должны также передавать в базу свою информацию о мошеннических заявках. То есть заработает полноценный двусторонний обмен", - добавил Макаров.
Под понятие "попытки заключения договора без добровольного согласия клиента" попадают все заявки на займы, которые не дошли до заключения договора в связи с отклонением антифрод-моделью.
"Сведения по ним МФО должны передавать Банку России
в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления инцидента — отказной заявки или получения сведений о договоре займа, который был оформлен без согласия гражданина. В "Займере" этот процесс будет автоматизированным и встроится в работу существующих систем безопасности", - заключил Макаров.