Число погибших при ударе по иранской школе выросло до 148
Число погибших при ударе по иранской школе выросло до 148 - 01.03.2026, ПРАЙМ
Число погибших при ударе по иранской школе выросло до 148
Число погибших учеников начальной школы "Шаджаре Тайебе" для девочек в результате атаки на округ Минаб в провинции Хормозган на юге Ирана возросло до 148,... | 01.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-01T08:36+0300
2026-03-01T08:36+0300
2026-03-01T08:36+0300
ТЕГЕРАН, 1 мар - ПРАЙМ. Число погибших учеников начальной школы "Шаджаре Тайебе" для девочек в результате атаки на округ Минаб в провинции Хормозган на юге Ирана возросло до 148, пострадавших - до 95, передает агентство Mizan со ссылкой на местные власти. "Число погибших (учеников – ред.) школы для девочек в Минабе возросло до 148 (человек – ред.), раненых – до 95", - говорится в сообщении. Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что в результате удара по школе на юге Ирана могли погибнуть до 160 человек. США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Число погибших при ударе по иранской школе выросло до 148
Число погибших при ударе по школе на юге Ирана выросло до 148