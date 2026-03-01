Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число погибших при ударе по иранской школе выросло до 148 - 01.03.2026
Число погибших при ударе по иранской школе выросло до 148
Число погибших при ударе по иранской школе выросло до 148 - 01.03.2026, ПРАЙМ
Число погибших при ударе по иранской школе выросло до 148
Число погибших учеников начальной школы "Шаджаре Тайебе" для девочек в результате атаки на округ Минаб в провинции Хормозган на юге Ирана возросло до 148,... | 01.03.2026, ПРАЙМ
общество
мировая экономика
иран
сша
израиль
мид
ТЕГЕРАН, 1 мар - ПРАЙМ. Число погибших учеников начальной школы "Шаджаре Тайебе" для девочек в результате атаки на округ Минаб в провинции Хормозган на юге Ирана возросло до 148, пострадавших - до 95, передает агентство Mizan со ссылкой на местные власти. "Число погибших (учеников – ред.) школы для девочек в Минабе возросло до 148 (человек – ред.), раненых – до 95", - говорится в сообщении. Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что в результате удара по школе на юге Ирана могли погибнуть до 160 человек. США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
общество, мировая экономика, иран, сша, израиль, мид
Общество , Мировая экономика, ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, МИД
08:36 01.03.2026
 
Число погибших при ударе по иранской школе выросло до 148

Число погибших при ударе по школе на юге Ирана выросло до 148

© fotolia.com / aaastocksФлаг Ирана
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2026
Флаг Ирана. Архивное фото
© fotolia.com / aaastocks
ТЕГЕРАН, 1 мар - ПРАЙМ. Число погибших учеников начальной школы "Шаджаре Тайебе" для девочек в результате атаки на округ Минаб в провинции Хормозган на юге Ирана возросло до 148, пострадавших - до 95, передает агентство Mizan со ссылкой на местные власти.
"Число погибших (учеников – ред.) школы для девочек в Минабе возросло до 148 (человек – ред.), раненых – до 95", - говорится в сообщении.
Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что в результате удара по школе на юге Ирана могли погибнуть до 160 человек.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
 
ОбществоМировая экономикаИРАНСШАИЗРАИЛЬМИД
 
 
