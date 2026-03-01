https://1prime.ru/20260301/mts-867919387.html

МТС сделал бесплатными все звонки для абонентов на Ближнем Востоке

МТС сделал бесплатными все звонки для абонентов на Ближнем Востоке - 01.03.2026, ПРАЙМ

МТС сделал бесплатными все звонки для абонентов на Ближнем Востоке

МТС сделал бесплатными все звонки для россиян, находящихся в странах Ближнего Востока, сообщили РИА Новости в компании. | 01.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-01T19:40+0300

2026-03-01T19:40+0300

2026-03-01T19:40+0300

россия

ближний восток

оаэ

бахрейн

мтс

мегафон

билайн

https://cdnn.1prime.ru/img/84171/54/841715432_0:0:6000:3375_1920x0_80_0_0_dd5d58f04de508595a64684fa24b339b.jpg

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. МТС сделал бесплатными все звонки для россиян, находящихся в странах Ближнего Востока, сообщили РИА Новости в компании. "МТС обнуляет стоимость звонков для абонентов на Ближнем Востоке: все вызовы в стране пребывания и исходящие в Россию тарифицироваться не будут", - сообщили в МТС. Ранее в воскресенье в "Мегафоне" агентству рассказали, что вводят бесплатный пакет интернета и минут для россиян, находящихся в странах Ближнего Востока. "Билайн" поделился, что его абоненты, находящиеся в ОАЭ, Бахрейне и Кувейте, могут бесплатно позвонить на горячую линию "Турпомощи" вне зависимости от баланса. Т2 также заявил, что сделал бесплатными звонки на горячие линии "Турпомощи" и ситуационно-кризисного центра МИД РФ.

https://1prime.ru/20260301/iran-867915570.html

ближний восток

оаэ

бахрейн

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ближний восток, оаэ, бахрейн, мтс, мегафон, билайн