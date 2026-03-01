https://1prime.ru/20260301/mts-867919387.html
МТС сделал бесплатными все звонки для абонентов на Ближнем Востоке
МТС сделал бесплатными все звонки для абонентов на Ближнем Востоке - 01.03.2026, ПРАЙМ
МТС сделал бесплатными все звонки для абонентов на Ближнем Востоке
МТС сделал бесплатными все звонки для россиян, находящихся в странах Ближнего Востока, сообщили РИА Новости в компании. | 01.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-01T19:40+0300
2026-03-01T19:40+0300
2026-03-01T19:40+0300
россия
ближний восток
оаэ
бахрейн
мтс
мегафон
билайн
https://cdnn.1prime.ru/img/84171/54/841715432_0:0:6000:3375_1920x0_80_0_0_dd5d58f04de508595a64684fa24b339b.jpg
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. МТС сделал бесплатными все звонки для россиян, находящихся в странах Ближнего Востока, сообщили РИА Новости в компании. "МТС обнуляет стоимость звонков для абонентов на Ближнем Востоке: все вызовы в стране пребывания и исходящие в Россию тарифицироваться не будут", - сообщили в МТС. Ранее в воскресенье в "Мегафоне" агентству рассказали, что вводят бесплатный пакет интернета и минут для россиян, находящихся в странах Ближнего Востока. "Билайн" поделился, что его абоненты, находящиеся в ОАЭ, Бахрейне и Кувейте, могут бесплатно позвонить на горячую линию "Турпомощи" вне зависимости от баланса. Т2 также заявил, что сделал бесплатными звонки на горячие линии "Турпомощи" и ситуационно-кризисного центра МИД РФ.
https://1prime.ru/20260301/iran-867915570.html
ближний восток
оаэ
бахрейн
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84171/54/841715432_0:0:5333:4000_1920x0_80_0_0_d85dd32630c8ce89187ddb11e29bdd1e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ближний восток, оаэ, бахрейн, мтс, мегафон, билайн
РОССИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ОАЭ, БАХРЕЙН, МТС, Мегафон, Билайн
МТС сделал бесплатными все звонки для абонентов на Ближнем Востоке
МТС сделал бесплатными все звонки для россиян, находящихся на Ближнем Востоке